YouTube заблокировал аккаунты радиостанции «Русское радио» и группы «Земляне»
Видеохостинг YouTube заблокировал аккаунты радиостанции «Русское радио» и группы «Земляне». Об этом сообщила «Русская медиагруппа».
В заявлении отмечается, что официальной причиной, озвученной администрацией сервиса, стало нарушение норм сообщества, однако в «Русской медиагруппе» считают, что блокировка в разгар новогодних праздников произошла «под надуманным и ничем не подтвержденным предлогом».
В медиахолдинге также сообщили, что причиной блокировки стало обращение неизвестной фирмы, разместившей в своем аккаунте YouTube аудио-визуальные материалы правообладателя раньше, чем они появились на канале «Русского радио».
Медиагруппа надеется, что сервис принял решение из-за введения его администрации в заблуждение оппонентами, а не из-за идеологической цензуры и надеется на восстановление каналов. В противном случае холдинг намерен обратиться с жалобой в Роскомнадзор.
В декабре прошлого года Роскомнадзор потребовал от YouTube снять блокировку с нового канала RT Deutsch.
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