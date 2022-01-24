YouTube заблокировал аккаунты радиостанции «Русское радио» и группы «Земляне»

Видеохостинг YouTube заблокировал аккаунты радиостанции «Русское радио» и группы «Земляне». Об этом сообщила «Русская медиагруппа».

В заявлении отмечается, что официальной причиной, озвученной администрацией сервиса, стало нарушение норм сообщества, однако в «Русской медиагруппе» считают, что блокировка в разгар новогодних праздников произошла «под надуманным и ничем не подтвержденным предлогом».

В Facebook умолчали о причинах блокировки страницы российской делегации в Вене

В медиахолдинге также сообщили, что причиной блокировки стало обращение неизвестной фирмы, разместившей в своем аккаунте YouTube аудио-визуальные материалы правообладателя раньше, чем они появились на канале «Русского радио».

Медиагруппа надеется, что сервис принял решение из-за введения его администрации в заблуждение оппонентами, а не из-за идеологической цензуры и надеется на восстановление каналов. В противном случае холдинг намерен обратиться с жалобой в Роскомнадзор.

В декабре прошлого года Роскомнадзор потребовал от YouTube снять блокировку с нового канала RT Deutsch.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БлокировкаYoutube
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