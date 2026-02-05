В ЛНР из-за удара ВСУ по многоэтажке пострадала многодетная семья

Украинский беспилотник ударил по многоквартирному дому в городе Ровеньки Луганской Народной Республики, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.

Инцидент произошел ранним утром.

«В результате удара БПЛА ранения получили пять человек - многодетная семья. Самому маленькому ребенку 5 месяцев, еще двум - 7 и 3 года», - написал Пасечник в канале на платформе Мax.

Пострадавших доставили в больницу.

Ранее в селе Новокраснянка Кременского района ЛНР два человека погибли в результате атаки дрона ВСУ на микроавтобус.

