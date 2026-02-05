В России нужно заменить или модернизировать 70 тысяч лифтов к 2030 году

Почти 70 тысяч лифтов необходимо заменить либо модернизировать в России к 2030 году. Об этом рассказал глава Минстроя Ирек Файзуллин в интервью каналу «Россия 24».

Как отметил министр, в стране около 70 тысяч лифтов, завершивших срок эксплуатации.

«Мы их продлили до 2030 года. Но если к 2030 [году] эти лифты не будут заменены или модернизированы, капремонт не произойдет, эти лифты работать не будут», - рассказал Файзуллин.

По его словам, регионам, муниципалитетам и лифтовым организациям предстоит серьезная работа.

Ранее Ирек Файзуллин рассказал, что в 2026 году в стране планируют заменить почти 20 тысяч лифтов.

