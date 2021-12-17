Роскомнадзор потребовал от YouTube снять блокировку с нового канала RT DE
17 декабря 202113:42
Роскомнадзор (РКН) обратился в Google с требованием разъяснить причины блокировки канала RT Deutsch на видеохостинге YouTube, сообщает пресс-служба ведомства.
Кроме того, регулятор потребовал «в максимально короткие сроки снять ограничения» информационно-аналитического канала «RT auf Sendung».
Ранее компания Google заявила, что новый канал RT auf Sendung на YouTube был заблокирован за нарушение условий использования, а именно «за обход ранее наложенных ограничений».
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17 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru