В Facebook умолчали о причинах блокировки страницы российской делегации в Вене
Компания Meta Platforms (владеет Facebook) не назвала основания блокировки страницы делегации России на переговорах по вопросам безопасности в Вене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор.
В ведомстве отметили, что социальная сеть Facebook выполнила требование о возобновлении доступа к странице российской делегации, но не назвала официальные причины блокировки.
По данным источника, близкого к Роскомнадзору, в ведомстве уже обсуждалось возможное замедление работы Facebook в России.
Ранее администрация Facebook заблокировала официальную страницу делегации России. В Роскомнадзоре расценили это действие как «акт цензуры, который запрещен, согласно российской конституции» и потребовали восстановить доступ. 17 января Facebook снял блок со страницы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru