В Facebook умолчали о причинах блокировки страницы российской делегации в Вене

В ведомстве отметили, что социальная сеть Facebook выполнила требование о возобновлении доступа к странице российской делегации, но не назвала официальные причины блокировки.

По данным источника, близкого к Роскомнадзору, в ведомстве уже обсуждалось возможное замедление работы Facebook в России.

Ранее администрация Facebook заблокировала официальную страницу делегации России. В Роскомнадзоре расценили это действие как «акт цензуры, который запрещен, согласно российской конституции» и потребовали восстановить доступ. 17 января Facebook снял блок со страницы.

