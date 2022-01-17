В Facebook умолчали о причинах блокировки страницы российской делегации в Вене

Компания Meta Platforms (владеет Facebook) не назвала основания блокировки страницы делегации России на переговорах по вопросам безопасности в Вене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор.

Facebook заблокировал страницу делегации РФ на переговорах в Вене

В ведомстве отметили, что социальная сеть Facebook выполнила требование о возобновлении доступа к странице российской делегации, но не назвала официальные причины блокировки.

По данным источника, близкого к Роскомнадзору, в ведомстве уже обсуждалось возможное замедление работы Facebook в России.

Ранее администрация Facebook заблокировала официальную страницу делегации России. В Роскомнадзоре расценили это действие как «акт цензуры, который запрещен, согласно российской конституции» и потребовали восстановить доступ. 17 января Facebook снял блок со страницы.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Витвицкий
ТЕГИ:РоссияFacebook
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