YouTube удалил все видеозаписи с участием Рогозина с канала «Роскосмос медиа»
Руководство YouTube удалило с канала «Роскосмос медиа» все видеоролики с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным. Об этом сообщил руководитель пресс-службы госкорпорации Дмитрий Струговец в своем Telegram-канале.
«YouTube удалил с канала "Роскосмос медиа" все видеозаписи с участием генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина: его интервью, записи участия в отправке гуманитарной помощи жителям Донбасса, посещения космодрома Восточный», - заявил Струговец.
По его данным, всего с канала исчезли 20 видеоматериалов, которые пользователи просмотрели около 5 млн раз.
«Это все, что нужно знать о свободе слова по-американски», - цитирует Струговца ТАСС.
Ранее Google заблокировал персональный аккаунт депутата Госдумы России Нины Останиной. Также удален из-за введенных санкций связанный с ним канал на YouTube. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря парламентария.
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