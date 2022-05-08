Google заблокировал аккаунт депутата Госдумы РФ Останиной

Google заблокировал персональный аккаунт депутата Госдумы России Нины Останиной. Также удален из-за введенных санкций связанный с ним канал на YouTube. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря парламентария.

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«Аккаунт Google отключен в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций и не может быть восстановлен», - отмечается в оповещении Google.

При попытке пройти по ссылке на видео депутата на YouTube, появляется сообщение с информацией о блокировке канала Останиной.

Ранее в отношении Госдумы и 328 депутатов Соединенные Штаты ввели санкции в конце марта.

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