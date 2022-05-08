Google заблокировал аккаунт депутата Госдумы РФ Останиной

«Аккаунт Google отключен в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций и не может быть восстановлен», - отмечается в оповещении Google.

При попытке пройти по ссылке на видео депутата на YouTube, появляется сообщение с информацией о блокировке канала Останиной.

Ранее в отношении Госдумы и 328 депутатов Соединенные Штаты ввели санкции в конце марта.

