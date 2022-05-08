Россия за полчаса уничтожит страны НАТО, если начнется ядерная война, - Рогозин

«В ядерной войне страны НАТО будут нами уничтожены за полчаса. Но мы не должны её допустить», — написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Он считает, что обмен ядерными ударами скажется на состоянии Земли.

При этом Рогозин считает, что страны НАТО уже ведут войну против России, хотя и не объявленную.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что «нынешнее поколение политиков НАТО явно не воспринимает ядерную угрозу всерьез».

