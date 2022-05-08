Россия за полчаса уничтожит страны НАТО, если начнется ядерная война, - Рогозин

Страны НАТО будут уничтожены Россией за полчаса в случае начала ядерной войны, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и призвал ее не допустить.

МИД РФ заявил, что Россия не будет применять ядерное оружие во время спецоперации на Украине

«В ядерной войне страны НАТО будут нами уничтожены за полчаса. Но мы не должны её допустить», — написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Он считает, что обмен ядерными ударами скажется на состоянии Земли.

При этом Рогозин считает, что страны НАТО уже ведут войну против России, хотя и не объявленную.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что «нынешнее поколение политиков НАТО явно не воспринимает ядерную угрозу всерьез».

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Фото: Глеб Щелкунов / "Коммерсантъ"
ТЕГИ:УгрозыНАТОДмитрий РогозинЯдерное Оружие
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