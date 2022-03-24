YouTube разблокировал каналы Гостелерадиофонда
Видеохостинг YouTube разблокировал каналы Гостелерадиофонда, посвященные советскому телевидению и радио.
Сервис заблокировал каналы с архивными фильмами и радиоспектаклями в ночь на 12 марта. Пресс-служба Гостелерадиофонда, комментируя блокировку, отметила, что основная цель организации — сохранение и распространение материалов, которые стали достоянием истории. В фонде выразили надежду, что зрители в скором времени смогут «вновь прикоснуться к архивным телевизионным и радио документам прошлого».
Роскомнадзор потребовал от владеющей видеохостингом компании Google срочно восстановить доступ к YouTube-каналам Гостелерадиофонда.
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