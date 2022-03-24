YouTube разблокировал каналы Гостелерадиофонда

Сервис заблокировал каналы с архивными фильмами и радиоспектаклями в ночь на 12 марта. Пресс-служба Гостелерадиофонда, комментируя блокировку, отметила, что основная цель организации — сохранение и распространение материалов, которые стали достоянием истории. В фонде выразили надежду, что зрители в скором времени смогут «вновь прикоснуться к архивным телевизионным и радио документам прошлого».

Роскомнадзор потребовал от владеющей видеохостингом компании Google срочно восстановить доступ к YouTube-каналам Гостелерадиофонда.

