Роскомнадзор снова требует от YouTube снять ограничения с ресурсов российских СМИ
Роскомнадзор еще раз призвал корпорацию Google прекратить ограничивать на YouTube каналы российских СМИ и другие отечественные ресурсы. В противном случае контролирующее ведомство пригрозило применить «меры технологического воздействия».
«Ещё раз призываем компанию Google незамедлительно прекратить какие-либо ограничения на платформе YouTube в отношении российских СМИ и ресурсов, обеспечить беспрепятственный доступ российским пользователям к информации в соответствии с действующим российским законодательством. И напоминаем о предусмотренных законодательством мерах технологического воздействия в отношении интернет-платформ», — говорится в заявлении Роскомнадзора.
Ведомство зафиксировало 54 факта применения YouTube ограничений в отношении российских каналов.
«Принадлежащий американской компании Google LLC видеохостинг YouTube стал инструментом в антироссийской информационной войне. В последнее время YouTube неоднократно подвергал цензуре каналы зарегистрированных в соответствии с законом российских СМИ, общественных деятелей, творческих коллективов, спортивных команд, а также просветительские проекты, ориентированные на широкую аудиторию и освещающие ключевые моменты истории России», — подчеркнули в ведомстве.
Экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что у России более чем достаточно оснований для блокировки YouTube, которую в экспертном сообществе ждут уже две недели. По его словам, блокировка популярного в России видеохостинга может произойти в любой момент.
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