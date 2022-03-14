В Роскомнадзоре потребовали вернуть доступ к YouTube-каналу Гостелерадиофонда

В Роскомнадзоре потребовали от компании Google срочно восстановить доступ к YouTube-каналам Гостелерадиофонда, сообщает ряд СМИ.

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Ранее телеканал «РЕН ТВ» сообщил, что видеохостинг YouTube заблокировал каналы «Советское телевидение. Гостелерадиофонд» и «Советское радио. Гостелерадиофонд». Отмечается, что при попытке их открытия появляется надпись «Канал недоступен для просмотра в вашей стране».

До этого в компании также заявили о блокировке государственных СМИ России.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СанкцииБлокировкаYoutubeРоскомнадзорРоссия
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