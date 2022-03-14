В Роскомнадзоре потребовали вернуть доступ к YouTube-каналу Гостелерадиофонда
В Роскомнадзоре потребовали от компании Google срочно восстановить доступ к YouTube-каналам Гостелерадиофонда, сообщает ряд СМИ.
Ранее телеканал «РЕН ТВ» сообщил, что видеохостинг YouTube заблокировал каналы «Советское телевидение. Гостелерадиофонд» и «Советское радио. Гостелерадиофонд». Отмечается, что при попытке их открытия появляется надпись «Канал недоступен для просмотра в вашей стране».
До этого в компании также заявили о блокировке государственных СМИ России.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,4 млн+41 055 / сут.
Умерли
361 тыс.+533 / сут.
Выздоровели
15,6 млн+105 тыс. / сут.
- Рогозин ответил Маску на вызов Путину
- ЕС готовит четвертый пакет санкций против РФ из-за спецоперации на Украине
- В Роскомнадзоре потребовали вернуть доступ к YouTube-каналу Гостелерадиофонда
- «Не будет Украины»: Автор книги о пророчествах Жириновского опубликовал его предсказание о Зеленском
- Москвичам посоветовали продолжать носить маски
- Песков оценил вероятность возвращения Facebook и Instagram в Россию
- Минобороны РФ: В результате обстрела Донецка погибли 20, ранены 28 мирных жителей
- СМИ: «Аэрофлот» организует спецрейсы для возвращения россиян из Турции и Таиланда
- Песков ответил на вопрос о посещении Кадыровым Украины
- «Экстремистский марафон!»: Депутат Хамзаев указал генпрокурору на журналиста Невзорова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru