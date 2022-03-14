В Роскомнадзоре потребовали вернуть доступ к YouTube-каналу Гостелерадиофонда

Ранее телеканал «РЕН ТВ» сообщил, что видеохостинг YouTube заблокировал каналы «Советское телевидение. Гостелерадиофонд» и «Советское радио. Гостелерадиофонд». Отмечается, что при попытке их открытия появляется надпись «Канал недоступен для просмотра в вашей стране».

До этого в компании также заявили о блокировке государственных СМИ России.