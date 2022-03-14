На YouTube заблокированы каналы Гостелерадиофонда
Видеохостинг YouTube заблокировал каналы «Советское телевидение. Гостелерадиофонд» и «Советское радио. Гостелерадиофонд», сообщает «РЕН ТВ».
При попытке просмотра говорится, что «канал недоступен для просмотра в вашей стране».
Как заявил Гостелерадиофонд, ведутся работы «над вариантами, которые в сложившихся условиях вновь сделают доступными наши материалы».
Ранее Youtube заявил о блокировке на платформе каналов российских СМИ, финансируемых государством. Также с платформы будут удален контент о спецоперации РФ на Украине.
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