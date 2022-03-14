На YouTube заблокированы каналы Гостелерадиофонда

При попытке просмотра говорится, что «канал недоступен для просмотра в вашей стране».

Как заявил Гостелерадиофонд, ведутся работы «над вариантами, которые в сложившихся условиях вновь сделают доступными наши материалы».

Ранее Youtube заявил о блокировке на платформе каналов российских СМИ, финансируемых государством. Также с платформы будут удален контент о спецоперации РФ на Украине.

