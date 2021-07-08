Врач рассказал, можно ли заниматься сексом после вакцинации от COVID-19
Замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер заявил, что после вакцинации не рекомендованы повышенные нагрузки, сообщает РИА Новости.
По его словам, секс тоже является очень энергозатратным, поэтому заниматься им после прививки не стоит.
«Повышенные нагрузки, в том числе занятие сексом, не рекомендованы после вакцинации», - резюмировал Грайфер.
Ранее глава Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов заявил, что вакцина от коронавируса положительно сказывается на мужском здоровье, так как неудачи в постели могут быть связаны со стрессом, а привитый человек не нервничает и «живет полной жизнью», сообщает Ura.ru.
Ранее популярная исполнительница Анита Цой рассказала, что после коронавируса у нее начались интимные проблемы, сообщают «Невские новости».
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