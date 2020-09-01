Русский характер. Ясин объяснил, зачем России был нужен карантин

Экс-министр экономики России Евгений Ясин в эфире НСН выразил уверенность, что России не следовало брать пример со Швеции в борьбе с коронавирусом.



Отказавшись от жесткого карантина для борьбы с коронавирусом, Швеция поступила верно, заявил спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Дэвид Набарро.

Он подчеркнул, что карантин – слишком «грубый инструмент», который бьёт по доходам населения. По его мнению, для борьбы с коронавирусом необходимо взаимное доверие между государством и гражданами.

Экс-министр экономики России Евгений Ясин в эфире НСН выразил уверенность, что России не следовало брать пример со Швеции.

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«Я не считаю, что сделав так, мы поступили бы верно. Потому что шведы – это одна категория, со своими привычками и национальными особенностями. Мы от них отличаемся. Может быть, и к сожалению. Но мы же не шведы, мы русские. Мы поступаем по своему национальному характеру, правильно», - отметил Ясин.

Бывший министр считает, что в случае прихода второй волны коронавируса нужно будет снова вводить ограничения.

«Если смягчив, мы сможем добиться изменения нашего национального поведения, то хорошо. Если нет, нам придется ужесточать нормы поведения», - заключил экономист.

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН поддержал мнение эксперта ВОЗ и раскритиковал действия Минздрава и Роспотребнадзора по борьбе с коронавирусом.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияШвецияКоронавирусЕвгений Ясин
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