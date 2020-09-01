Русский характер. Ясин объяснил, зачем России был нужен карантин

«Я не считаю, что сделав так, мы поступили бы верно. Потому что шведы – это одна категория, со своими привычками и национальными особенностями. Мы от них отличаемся. Может быть, и к сожалению. Но мы же не шведы, мы русские. Мы поступаем по своему национальному характеру, правильно», - отметил Ясин.

Бывший министр считает, что в случае прихода второй волны коронавируса нужно будет снова вводить ограничения.

«Если смягчив, мы сможем добиться изменения нашего национального поведения, то хорошо. Если нет, нам придется ужесточать нормы поведения», - заключил экономист.

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН поддержал мнение эксперта ВОЗ и раскритиковал действия Минздрава и Роспотребнадзора по борьбе с коронавирусом.

