Русский характер. Ясин объяснил, зачем России был нужен карантин
Экс-министр экономики России Евгений Ясин в эфире НСН выразил уверенность, что России не следовало брать пример со Швеции в борьбе с коронавирусом.
Отказавшись от жесткого карантина для борьбы с коронавирусом, Швеция поступила верно, заявил спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Дэвид Набарро.
Он подчеркнул, что карантин – слишком «грубый инструмент», который бьёт по доходам населения. По его мнению, для борьбы с коронавирусом необходимо взаимное доверие между государством и гражданами.
Экс-министр экономики России Евгений Ясин в эфире НСН выразил уверенность, что России не следовало брать пример со Швеции.
«Я не считаю, что сделав так, мы поступили бы верно. Потому что шведы – это одна категория, со своими привычками и национальными особенностями. Мы от них отличаемся. Может быть, и к сожалению. Но мы же не шведы, мы русские. Мы поступаем по своему национальному характеру, правильно», - отметил Ясин.
Бывший министр считает, что в случае прихода второй волны коронавируса нужно будет снова вводить ограничения.
«Если смягчив, мы сможем добиться изменения нашего национального поведения, то хорошо. Если нет, нам придется ужесточать нормы поведения», - заключил экономист.
Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН поддержал мнение эксперта ВОЗ и раскритиковал действия Минздрава и Роспотребнадзора по борьбе с коронавирусом.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,0 млн+4 729 / сут.
Умерли
17 299+123 / сут.
Выздоровели
816 тыс.+6 318 / сут.
- «Будет резня»: Лукашенко рассказал о последствиях прихода к власти оппозиции
- Польша сняла запрет на авиасообщение с Россией
- Путин отверг полный переход на онлайн образование в России
- Водитель-инкассатор в Крыму украл 40 млн рублей
- Путин: Пандемия доказала, что Россия не «страна-бензоколонка»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru