Японские ученые разрабатывают вакцину от COVID-19 с эффективностью на всю жизнь

Разработчики взяли за основу вакцину против оспы XVIII века. С ее помощью они планируют создать рекомбинантный вирус осповакцины со спайковым белком вируса SARS-CoV-2 в составе.

«Препараты, использующие вектор вируса осповакцины, являются самыми мощными из всех», — цитирует Кохару Газета.ru.

Отмечается, что у вакцины есть незначительные побочные эффекты. Препарату, заявляют ученые, не требуются особые способы транспортировки и хранения.

Журналисты пишут, что первая и вторая фазы клинических испытаний вакцины ученые из Токийского института медицинских наук запланировали на первую половину 2023 года.

Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что новую вакцину от коронавируса — «Конвасэл» могут зарегистрировать в России до конца первого квартала 2022 года.