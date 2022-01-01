Японские ученые разрабатывают вакцину от COVID-19 с эффективностью на всю жизнь
Ученые из Токийского института медицинских наук разрабатывают вакцину от COVID-19, которая могла бы обеспечить пожизненный иммунитет организму человека. Группу исследователей возглавляет профессор Митинори Кохара. Клинические испытания препарата намечены на 2023 год, пишет Japan Times.
Разработчики взяли за основу вакцину против оспы XVIII века. С ее помощью они планируют создать рекомбинантный вирус осповакцины со спайковым белком вируса SARS-CoV-2 в составе.
«Препараты, использующие вектор вируса осповакцины, являются самыми мощными из всех», — цитирует Кохару Газета.ru.
Отмечается, что у вакцины есть незначительные побочные эффекты. Препарату, заявляют ученые, не требуются особые способы транспортировки и хранения.
Журналисты пишут, что первая и вторая фазы клинических испытаний вакцины ученые из Токийского института медицинских наук запланировали на первую половину 2023 года.
Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что новую вакцину от коронавируса — «Конвасэл» могут зарегистрировать в России до конца первого квартала 2022 года.
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