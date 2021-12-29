Назальная форма вакцины «Спутник» будет доступна в первом квартале 2022 года
Назальная форма вакцины «Спутник» поступит на рынок в первом квартале 2022 года. Об этом сообщается в Twitter российской вакцины со ссылкой на российский Центр имени Гамалеи.
Согласно данным, назальная форма вакцины будет особенно эффективна против штамма коронавирусной инфекции «омикрон».
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что пандемия COVID-19 может закончиться в ближайшее время, поскольку новый штамм «омикрон» похож на природную вакцину.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru