Назальная форма вакцины «Спутник» будет доступна в первом квартале 2022 года

Назальная форма вакцины «Спутник» поступит на рынок в первом квартале 2022 года. Об этом сообщается в Twitter российской вакцины со ссылкой на российский Центр имени Гамалеи.

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Согласно данным, назальная форма вакцины будет особенно эффективна против штамма коронавирусной инфекции «омикрон».

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что пандемия COVID-19 может закончиться в ближайшее время, поскольку новый штамм «омикрон» похож на природную вакцину.

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:Омикрон-штаммКоронавирусВакцинаРоссия
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