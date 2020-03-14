Ямбург предупредил об опасности свободного посещения школ

Из-за распространения коронавируса в столице вводятся новые дополнительные меры профилактики распространения инфекции, в том числе свободное посещение школ. Родители учащихся будут принимать решение о посещении учебных заведений самостоятельно уже с понедельника, 16 марта. Такое решение принял глава Москвы Сергей Собянин.

Академик Российской академии образования, директор школы-центра образования № 109 города Москвы Евгений Ямбург в эфире НСН поддержал решение московского градоначальника о свободном посещении школ в период распространения в столице коронавируса. Однако, напомнил, что оно носит рекомендательный характер и предупредил об опасности оставлять детей без присмотра.

«Абсолютно трезвое, нормальное решение. Москва выше крыши оснащена и компьютерами, и планшетами, и легко можно наладить дистанционное обучение. Но есть вторая сторона. Хочу сказать, что я этого делать не собираюсь. У меня, например, остается последняя неделя перед окончанием четверти. Идут подготовительные работы старшеклассников. К счастью, нет ни одного больного – всех проверяем через тепловизоры. Выгонять всех на улицу – это сеять панику. Огромные массы детей на улице, дома, когда их не с кем оставить, - это тоже большая опасность» - считает собеседник НСН.