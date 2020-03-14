Ямбург предупредил об опасности свободного посещения школ
Директор школы-центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург в эфире НСН заявил о готовности столичных школ к дистанционному обучению детей.
Из-за распространения коронавируса в столице вводятся новые дополнительные меры профилактики распространения инфекции, в том числе свободное посещение школ. Родители учащихся будут принимать решение о посещении учебных заведений самостоятельно уже с понедельника, 16 марта. Такое решение принял глава Москвы Сергей Собянин.
Академик Российской академии образования, директор школы-центра образования № 109 города Москвы Евгений Ямбург в эфире НСН поддержал решение московского градоначальника о свободном посещении школ в период распространения в столице коронавируса. Однако, напомнил, что оно носит рекомендательный характер и предупредил об опасности оставлять детей без присмотра.
«Абсолютно трезвое, нормальное решение. Москва выше крыши оснащена и компьютерами, и планшетами, и легко можно наладить дистанционное обучение. Но есть вторая сторона. Хочу сказать, что я этого делать не собираюсь. У меня, например, остается последняя неделя перед окончанием четверти. Идут подготовительные работы старшеклассников. К счастью, нет ни одного больного – всех проверяем через тепловизоры. Выгонять всех на улицу – это сеять панику. Огромные массы детей на улице, дома, когда их не с кем оставить, - это тоже большая опасность» - считает собеседник НСН.
Также заслуженный учитель заявил о готовности школ в случае необходимости обеспечить удаленное обучение школьников.
«Решение (мэра Москвы о свободном посещении школ учащимися в период распространения коронавируса – прим. НСН) – это не приказ, а рекомендация на усмотрение директоров школ и родителей. Поэтому, если родители считают, что могут оставить ребенка дома из-за опасности коронавируса – бога ради, будем обучать дистанционно! Но дестабилизировать работу огромных московских школ не собираемся», - сказал эксперт.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в эфире НСН отметил дисциплинированность китайцев при введении карантина в стране и усомнился, что такое возможно в России.
«Были прекращены все занятия, все дети находились на домашнем режиме. В репортажах из Китая о коронавирусе я нигде не видел детей! Это свидетельствует о дисциплине китайского народа. Меня восхищало: во многомиллионном Ухане ни одного человека на улицах! Я в таком виде Москву не могу себе представить», - отметил собеседник НСН.
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