Дерипаска предложил ввести в России тотальный карантин из-за коронавируса

Бизнесмен объясняет свои предложения тем, что Россия, по его мнению, не готова к эпидемии. Дерипаска отмечает, что граждане не выполняют меры противовирусной безопасности, пишет Газета.ru

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в эфире НСН отметил дисциплинированность китайцев при введении карантина в стране и усомнился, что такое возможно в России.

«Были прекращены все занятия, все дети находились на домашнем режиме. В репортажах из Китая о коронавирусе я нигде не видел детей! Это свидетельствует о дисциплине китайского народа. Меня восхищало: во многомиллионном Ухане ни одного человека на улицах! Я в таком виде Москву не могу себе представить», - отметил собеседник НСН.

