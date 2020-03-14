Дерипаска предложил ввести в России тотальный карантин из-за коронавируса
Из-за опасности распространения коронавируса в России необходимо ввести полный карантин на 60 дней. Такое предложение сделал бизнесмен Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.
Миллиардер считает, сто в стране надо «закрыть все границы, отменить все массовые мероприятия и обеспечить людям возможность провести дома 60 дней». По мнению Дерипаски, такие жесткие меры безопасности - единственно верное решение в ситуации быстрого распространения заболевания.
Бизнесмен объясняет свои предложения тем, что Россия, по его мнению, не готова к эпидемии. Дерипаска отмечает, что граждане не выполняют меры противовирусной безопасности, пишет Газета.ru
Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в эфире НСН отметил дисциплинированность китайцев при введении карантина в стране и усомнился, что такое возможно в России.
«Были прекращены все занятия, все дети находились на домашнем режиме. В репортажах из Китая о коронавирусе я нигде не видел детей! Это свидетельствует о дисциплине китайского народа. Меня восхищало: во многомиллионном Ухане ни одного человека на улицах! Я в таком виде Москву не могу себе представить», - отметил собеседник НСН.
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