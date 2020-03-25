Ямбург поддержал онлайн сдачу ЕГЭ и ГОСов
Заслуженный учитель России в эфире НСН рассказал, в чем единственная проблема сдачи экзаменов на удаленке.
Глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил, что ведомство рассматривает возможность перевода части экзаменов в вузах в онлайн для профилактики короновирусной инфекции. В свою очередь, зампред комитета Госдумы по образования и науке Борис Чернышев считает, что в режиме «удаленки» необходимо провести не только итоговую аттестацию в вузах, но и в школах.
Заслуженный учитель РФ, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург в беседе с НСН поддержал идею сдачи экзаменов в 2020 году онлайн для минимизации контактов детей.
«Это правильно в условиях такой угрозы. Думаю, здесь расходы не очень велики в такой ситуации, хотя, как посмотреть. Если они сдают дистанционно, то нужно поставить камеры, также как это было в классах, чтобы исключить возможность списывания, халтуры и так далее. Это единственная проблема, ни какой другой здесь нет. Ребята уже привыкли сдавать под камерами, это много лет уже происходит. В моей практике не было никаких попыток воспользоваться какими-то гаджетами. Так что это вопрос только технический, а раз такая угроза безопасности [здоровью существует], то я полностью согласен с этой точкой зрения», - сказал Ямбург.
Он также добавил, что Москва «при оперативных решениях» успеет подготовиться за 2-2,5 месяца к сезону сдачи экзаменов, а «по всей России не знаю, я не могу отвечать за всех».
Ранее в беседе с НСН доктор психологических наук, Декан факультета психолого-педагогического и специального образования Московского института психоанализа Любовь Григорович рассказала, как родители могут помочь детям справится с вынужденным пребыванием в карантине.
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