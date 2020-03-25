Ямбург поддержал онлайн сдачу ЕГЭ и ГОСов

«Это правильно в условиях такой угрозы. Думаю, здесь расходы не очень велики в такой ситуации, хотя, как посмотреть. Если они сдают дистанционно, то нужно поставить камеры, также как это было в классах, чтобы исключить возможность списывания, халтуры и так далее. Это единственная проблема, ни какой другой здесь нет. Ребята уже привыкли сдавать под камерами, это много лет уже происходит. В моей практике не было никаких попыток воспользоваться какими-то гаджетами. Так что это вопрос только технический, а раз такая угроза безопасности [здоровью существует], то я полностью согласен с этой точкой зрения», - сказал Ямбург.

Он также добавил, что Москва «при оперативных решениях» успеет подготовиться за 2-2,5 месяца к сезону сдачи экзаменов, а «по всей России не знаю, я не могу отвечать за всех».

Ранее в беседе с НСН доктор психологических наук, Декан факультета психолого-педагогического и специального образования Московского института психоанализа Любовь Григорович рассказала, как родители могут помочь детям справится с вынужденным пребыванием в карантине.



