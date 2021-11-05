Якутия и Башкортостан не собираются продлевать нерабочие дни после 7 ноября
С 8 ноября в Якутии отменят режим нерабочей недели, введенный с 30 октября по 7. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
По данным главы Якутии Айсена Николаева, темпы заболеваемости COVID-19 за последние дни снизились. По его мнению, это результат объявления выходных дней и введения дополнительных ограничительных мер в регионе.
Так, рост заболеваемости COVID-19 за последние две недели снизился с 10 до 3 процентов.
В Башкортостане также не стали продлевать режим нерабочих дней.
«Все школьники еще неделю, с 8 по 14 ноября, останутся на каникулах. В колледжах и вузах с 8 по 14 ноября обучение организуют в дистанционном формате. В таком же режиме будут работать и учреждения дополнительного образования», - рассказала пресс-секретарь главы республики Диана Исханова.
По ее словам, работа детских садов с понедельника будет возобновлена в обычном режиме, сообщает «Интерфакс».
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова обратила внимание на необходимость проверять подлинность QR-кодов там, где они уже введены.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,7 млн+40 735 / сут.
Умерли
244 тыс.+1 192 / сут.
Выздоровели
7,5 млн+28 605 / сут.
- Якутия и Башкортостан не собираются продлевать нерабочие дни после 7 ноября
- Вылет около 600 пассажиров задерживается из-за тумана в Краснодаре
- Голикова призвала проверять QR-коды везде, где они введены
- Друзья? Прекрасен наш Союз? Политологи спорят о Союзном государстве
- Суд Нидерландов постановил пересмотреть решение о выплате более $50 млрд по делу ЮКОСа
- Коллективный иммунитет к COVID-19 в Москве достиг 64,2%
- Во Вьетнаме 18 младенцев по ошибке привили от коронавируса
- Петербургские школы вернутся к очному обучению 8 ноября
- Четверо неизвестных избили мужчину с маленьким ребенком в Новой Москве
- Краеугольный уголь. Украина обвиняет Россию в «энергетической войне»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru