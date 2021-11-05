Якутия и Башкортостан не собираются продлевать нерабочие дни после 7 ноября

По данным главы Якутии Айсена Николаева, темпы заболеваемости COVID-19 за последние дни снизились. По его мнению, это результат объявления выходных дней и введения дополнительных ограничительных мер в регионе.

Так, рост заболеваемости COVID-19 за последние две недели снизился с 10 до 3 процентов.

В Башкортостане также не стали продлевать режим нерабочих дней.

«Все школьники еще неделю, с 8 по 14 ноября, останутся на каникулах. В колледжах и вузах с 8 по 14 ноября обучение организуют в дистанционном формате. В таком же режиме будут работать и учреждения дополнительного образования», - рассказала пресс-секретарь главы республики Диана Исханова.

По ее словам, работа детских садов с понедельника будет возобновлена в обычном режиме, сообщает «Интерфакс».

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова обратила внимание на необходимость проверять подлинность QR-кодов там, где они уже введены.

