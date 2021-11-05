Голикова призвала проверять QR-коды везде, где они введены
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова обратила внимание на необходимость проверять подлинность QR-кодов там, где они уже введены. Об этом сообщают в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
«Практически все регионы России уже ввели QR-коды на посещение госучреждений, предприятий общественного питания, культурных учреждений. Важно, чтобы подлинность этих кодов, будь то справка о перенесенной болезни, код сертификата вакцинации или код теста ПЦР, досконально проверялись на местах», - подчеркнула Голикова.
Она также отметила ухудшение ситуации с распространением коронавирусной инфекции за неделю сразу в 10 регионах России.
«Это Белгородская, Саратовская, Тюменская, Челябинская, Ярославская, Магаданская области, Красноярский край, Республики Татарстан, Тыва, Чувашия», - отметила вице-премьер.
Также Татьяна Голикова заявила о том, что окончание пандемии в стране зависит от темпов вакцинации от COVID-10 и пресечения фальсифицированных документов о прививках.
Ранее главный внештатный специалист Минздрава по медицинской профилактике в Уральском федеральном округе, доктор медицинских наук Сергей Токарев в ходе прямого эфира в Instagram предложил сократить срок действия сертификатов о вакцинации от коронавируса, а также QR-кодов до шести месяцев.
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