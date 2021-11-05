В Приморье расширят действие системы QR-кодов

Ограничения в соответствии с рекомендацией главного санитарного врача Приморья Татьяны Детковской начнут действовать с 8 ноября и продлятся до особого распоряжения, отмечает RT.

Действие QR-кодов распространят на предприятия торговли непродовольственными товарами, гостиницы, парикмахерские, салоны красоты, спа-салоны, сауны. Ранее коды действовали в кафе и ресторанах, учреждениях культуры и спорта.

Между тем в Калининградской области систему QR-кодов продлили до конца января 2022 года, отмечает Ura.ru. Ограничение действует для торгово-развлекательных и торговых центров, кинотеатров, общепита, организаций культуры, фитнес-центров региона.



