«Яды и ликвидамбары»: Жители жалуются на парадоксы Мацесты и Кучеряевки
Власти Сочи устроили жителям Мацесты транспортную блокаду в тени экзотических деревьев, а в Воронежской области не замечают «химиков», пробравшихся на окраину деревни.
Социальный проект «Национальной службы новостей» «Кривая линия» на экваторе лета расширяет географию обращений россиян, страдающих от странных решений местных властей.
Несколько дней назад мы получили обращение из Сочи, жители которого столкнулись с двойными стандартами чиновников, прикрывающихся экзотическими деревьями. Ну а в Воронежской области люди встревожены перспективами химической атаки, которая может отравить целую деревню.
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Жаркое солнце, брызги моря и отличное настроение, именно таким выглядит со стороны отдых в Сочи. Однако жители микрорайона Мацеста уже несколько лет вынуждены рисковать жизнью из-за банального отсутствия автобусной остановки.
Власти не хотят ставить остановку, ссылаясь на особый статус территории, где находится аллея экзотических деревьев. Дети вынуждены добираться домой сквозь дожди и ураганы по обочине дороги, славящейся обилием ДТП. При этом парадокс в том, что рядом с соседней остановкой, все в той же «особо охраняемой зоне» сейчас идет активное строительство.
«Вся аллея высажена ликвидамбарами. Считается, что этим деревьям очень много лет, и они под защитой. Нам не устанавливают остановку, говорят, что это особо охраняемая природная зона, хотя сама администрация на соседней остановке ведет работы по благоустройству. У нас два садовых товарищества и около трехсот жилых домов, в домах люди прописаны, живут, дети в школу ездят. Тротуара до ближайшей остановки нет, нужно по обочине идти, где у нас очень часто ДТП происходят, потому что там нет запрещающих обгон знаков. Люди все равно стоят и ждут, некоторые автобусы останавливаются, некоторые нет, ссылаясь на то, что официально остановки нет», - рассказала НСН местная жительница Светлана Маточкина.
По ее словам, людей устроит и остановка по требованию вместо полноценного павильона, но пока чиновники остаются «непробиваемыми»
«Ни сесть нормально не можем, ни выйти на своей остановке. Ребенок едет из города, подходит к водителю и спрашивает: "Вы там остановите?" Тот отвечает: "Нет", он выходит на остановку раньше и идет по обочине без тротуара 500 метров, чтобы дойти до своего перекрестка и попасть домой. После дождя там грязь, не пройти, а когда сильный ураган, - у нас с погодой часто такое бывает, район Мацесты недавно затапливался, - у этих деревьев ветки падают, небезопасно идти. Мы тоже хотим свою остановку, даже без павильона, пусть остановку по требованию сделают, чтобы водители могли официально там останавливаться», - попросила собеседница НСН.
Мы переадресовали ее вопрос краснодарскому губернатору Вениамину Кондратьеву и мэру Сочи Алексею Копайгородскому.
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От Воронежа до села Кучеряевка около двухсот километров. До недавних пор здесь была мельница, на которой люди могли молоть зерно, рядом расположены два пруда с гусями, однако об идиллии речи не идет. Еще в советские времена в нескольких километрах устроили могильник ядохимикатов, ну а сегодняшние бизнесмены пошли дальше. Они решили передвинуть в черту деревни химическое предприятие просто потому, что здесь удобная дорога.
«Где-то в начале этого года начали сносить старую ферму и на ее месте решили построить растворный узел ядохимикатов. Вблизи есть старый узел, но к нему нет асфальтированной дороги, поэтому они не придумали ничего лучше, как построить на месте, которое примыкает к асфальтированной дороге, чтобы им проще было все перевозить. Основная проблема заключается в том, что это новое место находится в черте села, поблизости там начинаются первые дома деревни, огороды у людей, и самое главное – водонапорная башня, которая питает село. Местные жители боятся за здоровье, боятся, что если ветер подует, запахи пойдут. Люди видели машины, которые проезжали с химикатами сквозь село. Есть информация, что туда 350 тонн чего-то завезли, из чего создаются химикаты, которыми будут опрыскивать поля. Никто не хочет рядом с этим жить и свое здоровье портить. По сути, это единственная работа в этой местности, но нужен баланс: если есть такие вещи, располагать их хотя бы в нескольких километрах от деревни. Никакие деньги, заработанные в этой компании, здоровье не вернут», - рассказал НСН один из местных жителей.
Мы попросили разобраться с этой ситуацией воронежского губернатора Александра Гусева.
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