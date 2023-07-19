«Яды и ликвидамбары»: Жители жалуются на парадоксы Мацесты и Кучеряевки

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Жаркое солнце, брызги моря и отличное настроение, именно таким выглядит со стороны отдых в Сочи. Однако жители микрорайона Мацеста уже несколько лет вынуждены рисковать жизнью из-за банального отсутствия автобусной остановки.

Власти не хотят ставить остановку, ссылаясь на особый статус территории, где находится аллея экзотических деревьев. Дети вынуждены добираться домой сквозь дожди и ураганы по обочине дороги, славящейся обилием ДТП. При этом парадокс в том, что рядом с соседней остановкой, все в той же «особо охраняемой зоне» сейчас идет активное строительство.

«Вся аллея высажена ликвидамбарами. Считается, что этим деревьям очень много лет, и они под защитой. Нам не устанавливают остановку, говорят, что это особо охраняемая природная зона, хотя сама администрация на соседней остановке ведет работы по благоустройству. У нас два садовых товарищества и около трехсот жилых домов, в домах люди прописаны, живут, дети в школу ездят. Тротуара до ближайшей остановки нет, нужно по обочине идти, где у нас очень часто ДТП происходят, потому что там нет запрещающих обгон знаков. Люди все равно стоят и ждут, некоторые автобусы останавливаются, некоторые нет, ссылаясь на то, что официально остановки нет», - рассказала НСН местная жительница Светлана Маточкина.

По ее словам, людей устроит и остановка по требованию вместо полноценного павильона, но пока чиновники остаются «непробиваемыми»

«Ни сесть нормально не можем, ни выйти на своей остановке. Ребенок едет из города, подходит к водителю и спрашивает: "Вы там остановите?" Тот отвечает: "Нет", он выходит на остановку раньше и идет по обочине без тротуара 500 метров, чтобы дойти до своего перекрестка и попасть домой. После дождя там грязь, не пройти, а когда сильный ураган, - у нас с погодой часто такое бывает, район Мацесты недавно затапливался, - у этих деревьев ветки падают, небезопасно идти. Мы тоже хотим свою остановку, даже без павильона, пусть остановку по требованию сделают, чтобы водители могли официально там останавливаться», - попросила собеседница НСН.

Мы переадресовали ее вопрос краснодарскому губернатору Вениамину Кондратьеву и мэру Сочи Алексею Копайгородскому.

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От Воронежа до села Кучеряевка около двухсот километров. До недавних пор здесь была мельница, на которой люди могли молоть зерно, рядом расположены два пруда с гусями, однако об идиллии речи не идет. Еще в советские времена в нескольких километрах устроили могильник ядохимикатов, ну а сегодняшние бизнесмены пошли дальше. Они решили передвинуть в черту деревни химическое предприятие просто потому, что здесь удобная дорога.

«Где-то в начале этого года начали сносить старую ферму и на ее месте решили построить растворный узел ядохимикатов. Вблизи есть старый узел, но к нему нет асфальтированной дороги, поэтому они не придумали ничего лучше, как построить на месте, которое примыкает к асфальтированной дороге, чтобы им проще было все перевозить. Основная проблема заключается в том, что это новое место находится в черте села, поблизости там начинаются первые дома деревни, огороды у людей, и самое главное – водонапорная башня, которая питает село. Местные жители боятся за здоровье, боятся, что если ветер подует, запахи пойдут. Люди видели машины, которые проезжали с химикатами сквозь село. Есть информация, что туда 350 тонн чего-то завезли, из чего создаются химикаты, которыми будут опрыскивать поля. Никто не хочет рядом с этим жить и свое здоровье портить. По сути, это единственная работа в этой местности, но нужен баланс: если есть такие вещи, располагать их хотя бы в нескольких километрах от деревни. Никакие деньги, заработанные в этой компании, здоровье не вернут», - рассказал НСН один из местных жителей.

Мы попросили разобраться с этой ситуацией воронежского губернатора Александра Гусева.