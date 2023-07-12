«Смрад и кошмар!»: «Кривая линия» НСН проверяет обоняние чиновников Подмосковья

Крупнейший в Европе мусорный полигон в Тимохово накрывает неповторимым амбре десятки тысяч людей, а в Лосино-Петровском второй год не могут справиться с запахами, отравляющими жизнь детсадовцев.

Социальный проект «Национальной службы новостей» «Кривая линия» летом получил рекордное количество ответов от губернаторов и министров, обещающих решить проблемы россиян. Однако далеко не всегда чиновники превращаются в «магов воздуха». В НСН обратились жители сразу нескольких населенных пунктов Подмосковья, жизнь которых годами отравляют вредные выбросы, при этом местные власти, судя по всему, напрочь потеряли обоняние.

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Еще в советские времена рядом с деревней Тимохово начал расти мусорный полигон, который на сегодня считается одним из крупнейших в Европе. При этом раньше очистные сооружения там работали нормально, но десять лет назад окрестные поселки и города начали задыхаться, а сейчас помимо ужасного запаха в округе еще и отравлена вода.

«Машины туда едут, мусор сваливают, полигон чуть ли не самый большой в Европе считается. Запах ужасный, смердящий, он не только до нас доносится, до дачных поселков, но и Балашиху накрывает, и Электроугли, и Электросталь, на Ногинск даже попадает, задыхаются все, но я так понимаю, в этой области ничего нельзя сделать, пробовали всё, писали во все возможные инстанции. Запах такой появился с 2012 года, начало пахнуть очень сильно, и с каждым годом сильнее и сильнее. Вокруг очень много СНТ, люди заболевают и кашляют, особенно сильный запах по ночам, приходится окна закрывать», - рассказала НСН один из местных жителей.

По его словам, находившийся рядом полигон «Кучино» закрыли сразу после жалобы в ходе «прямой линии» с Владимиром Путиным в 2017 году. При этом в «Тимохово» экономят на очистке воздуха, несмотря на то, что от зловония страдают около ста тысяч человек.

«Это та же сторона, что Кучино, следующим идет Тимохово. Но Кучино закрыли после обращения жителей к президенту в прямом эфире. После этого свалку законсервировали, закрыли и поставили полноценные очистные сооружения, запаха сейчас там нет. А здесь обещали одни объемы, а по факту запустили, по-моему, всего два очистных сооружения. Этот газ просто выходит и они его не собирают, травят все вокруг, делали независимые экспертизы – вода отравлена на несколько десятков километров в округе», - возмутился собеседник НСН.

Мы переадресовали его вопросы губернатору Московской области Андрею Воробьеву, который всегда оперативно отвечает на запросы «Национальной службы новостей»

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Примерно в 25 километрах от МКАДа, рядом с Лосино-Петровским и Монино находится поселок Свердловский, 14 тысяч жителей которого второй год задыхаются от вони. При этом местные власти почему-то не могут (или не хотят) найти источник ужасного запаха, отравляющего жизнь взрослых и детей.

«У нас ежедневный запах канализации, исходящий либо от очистных сооружений, либо от суконной фабрики. Самый крайний дом расположен в трехстах метрах от очистных сооружений, что нарушает все нормы. Второй год мы дышим этими запахами. Видимо, очистные сооружения пришли в негодность, не справляются с нагрузкой. В прошлом году глава района приезжал, что-то там обещал, один раз они что-то прочистили, но этого хватило буквально на неделю. И вот, второй год ежедневно, ближе к вечеру, вероятно, делают сбросы. Например, сегодня с вечера, ночью и даже утром в 6 утра был вот этот запах канализации. На дворе лето, мы не можем открыть окна, поселок задыхается. Люди задыхаются, детки маленькие, там рядышком совсем расположен садик, и второй садик недалеко. Кошмар просто», - рассказала НСН местная жительница Светлана Одинцова.

Мы попросили министра главу Минприроды Александра Козлова проверить обоняние своих подчиненных.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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