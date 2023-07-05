«Скорая» не приедет? «Кривая линия НСН» спасает Гулькевичи от медицинской блокады
Новгородский губернатор Андрей Никитин поблагодарил «Кривую линию» за материал о «кофемолке у Кремля», при этом мы попросили его краснодарского коллегу спасти «Скорую помощь» в Гулькевичах.
Социальный проект «Национальной службы новостей» «Кривая линия» встречает июль новой победой. После нашего обращения в Минкультуры и к новгородскому губернатору с территории Кремля в Великом Новгороде убрали возмутивший местных жителей павильон-кофемолку. Вместе с тем мы получили сигнал бедствия из Гулькевичей Краснодарского края, которые могут остаться без «Скорой помощи».
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В начале июня мы рассказывали, что на территории Новгородского Кремля, входящего в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, установили торговый павильон в виде кофемолки. Более того, его разместили на так называемой «Аллее смерти», что вызвало возмущение местных жителей.
В ответ на запрос НСН министру культуры РФ Ольге Любимовой, в ведомстве отметили, что провели проверку по этому вопросу и пообещали, что «Кофемолку» демонтируют. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин также сообщил, что принято решение о демонтаже павильона. При этом он поблагодарил нас за «неравнодушное отношение к сохранению культурного наследия» города, отметив, что в будущем при размещении объектов на территории Новгородского Кремля будут учитывать мнение общественности.
27 июня мэр Великого Новгорода Александр Розбаум подтвердил НСН, что «Кофемолку» убрали.
«Примерно неделю назад появились сообщения, что ее демонтируют. На данный момент ничего нет, спасибо вам большое. Замечательный, очень современный губернатор. Это не его задача "кофемолки" устанавливать, это чья-то дурость, скорее всего. Прошло месяца два: в начале мая началось какое-то шевеление, а в конце июня, получается, ее демонтировали», - поблагодарил НСН новгородец Сергей Андреев.
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При этом буквально на днях к нам пришли тревожные новости из города Гулькевичи Краснодарского края.
Местные водители «Скорой помощи», устав от мизерных зарплат, подали массовое заявление об увольнении. Людей возмутило, что чиновники отчитываются об их 30-тысячных зарплатах при том, что по факту они получают от 17 до 25 тыс. рублей с учетом больших переработок. Регион со стотысячным населением должен был с 5 июля остаться без «Скорой помощи», однако водители поверили на слово властям, буквально вчера пообещавшим пересчитать зарплаты, и согласились потерпеть еще месяц.
«Проблема началась 21 июня, когда водители "Скорой помощи" после долгих требований о повышении зарплаты и улучшениях условий труда, написали заявления об уходе. Из 28 работающих было написано 25 заявлений. За две недели состоялись переговоры с нашим Минздравом, с больницей, с администрацией губернатора, и чем дальше они шли, тем меньше мы надеялись на положительный результат. 28 июня было заявлено официально, что улучшений не ожидается. Более того, сказали, что вы будете подрабатывать за гораздо меньшую сумму, чем раньше. Представляете, 110 тысяч человек остались бы без "Скорой помощи", они должны были уволиться. У нас город Гулькевичи и Гулькевичский район обслуживается одной станцией "Скорой помощи". Глава района и глава больницы сказали, что мы найдем других, в конце концов, может, сами сядем за руль. При этом за две недели не пришел ни один человек», - сообщила НСН представитель водителей Галина Кулик.
Она также отметила, что загруженность «Скорой» в регионе очень высока, при этом вместо 42-х положенных по штату водителей работают 28.
«До Краснодара ехать 150-170 км. в зависимости от больницы, в Армавир везут с инсультами, это 60 км, в Кропоткин, это 20 км. Больница здесь одна, Центральная районная больница. А еще у нас проходят две федеральные трассы», - заключила собеседница НСН.
Мы обратились к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой дать гарантии водителям, что их не обманут.
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