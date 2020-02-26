Яблоки в никотине. В России придумали замену снюсу

Ранее в эфире НСН психиатр-нарколог Александр Ковтун заявил, что в случае запрета снюсов потребители перейдут на обычные сигареты. «Потребители табака заменят снюс на обычные сигареты, которые не запрещены. Так что никакого значения для оздоровлении людей это запрет иметь не будет. Есть резонанс, поэтому появилось такое предложение, и оно может найти поддержку. Но смысла в этом нет. Снюс не опаснее обычных сигарет. Это просто один из способов донесения никотина в организм зависимого человека», - сказал он.

