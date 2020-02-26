Яблоки в никотине. В России придумали замену снюсу
В Новокуйбышевске Самарской области вместо запрещнного никотинсодержащего изделия снюс предприниматели начали продавать сушеные яблоки, пропитанные никотиком. Об этом пишет сообщество в «ВКонтакте» «ПОДСЛУШАНО | НОВОКУЙБЫШЕВСК».
«Только снюс запретили, так новую фигню придумали. Это фрукты в никотине, которые жуют дети, будьте внимательны», — пишет автор публикации.
Пользователи также сообщили, что на упаковках этого изделия нет возрастной маркировки. Стоимость одной баночки таких никотиновых яблок составляет 300 рублей. Утверждается, что сушеные фрукты пропитывают никотиновым раствором, который дает эффект, схожий с употреблением сосательного табака.
Ранее в эфире НСН психиатр-нарколог Александр Ковтун заявил, что в случае запрета снюсов потребители перейдут на обычные сигареты. «Потребители табака заменят снюс на обычные сигареты, которые не запрещены. Так что никакого значения для оздоровлении людей это запрет иметь не будет. Есть резонанс, поэтому появилось такое предложение, и оно может найти поддержку. Но смысла в этом нет. Снюс не опаснее обычных сигарет. Это просто один из способов донесения никотина в организм зависимого человека», - сказал он.
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