Эксперт: Снюс приводит к неврозам быстрее сигарет

Совфед просит правительство запретить продажу никотиносодержащих нетабачных изделий. По словам Валентины Матвиенко, такое решение должно быть принято оперативно. Соответствующий документ сенаторы приняли 23 декабря. Обсуждение проблемы проходит на фоне новостей о потреблении несовершеннолетними в России жевательного табака – так называемого снюса.

Ведущий научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы, кандидат медицинских наук Юлия Шевцова напомнила, что вреда от снюса гораздо больше, чем от никотина.

«Снюс – опасная форма употребления никотина, потому что в каждой дозе содержится минимум 50 миллиграмм никотина, при том, что в сигаретах это 0,5 – 1 миллиграмм. Снюс продаётся в красивых коробочках. Случаи отравления после однократного употребления снюса в Москве известны, после них приходилось вызывать скорую помощь к ребятам, употребившим этот препарат», — рассказала собеседница НСН.