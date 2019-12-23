Эксперт: Снюс приводит к неврозам быстрее сигарет
Ведущий научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы отметила большую опасность снюса для подростковой среды.
Совфед просит правительство запретить продажу никотиносодержащих нетабачных изделий. По словам Валентины Матвиенко, такое решение должно быть принято оперативно. Соответствующий документ сенаторы приняли 23 декабря. Обсуждение проблемы проходит на фоне новостей о потреблении несовершеннолетними в России жевательного табака – так называемого снюса.
Ведущий научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы, кандидат медицинских наук Юлия Шевцова напомнила, что вреда от снюса гораздо больше, чем от никотина.
«Снюс – опасная форма употребления никотина, потому что в каждой дозе содержится минимум 50 миллиграмм никотина, при том, что в сигаретах это 0,5 – 1 миллиграмм. Снюс продаётся в красивых коробочках. Случаи отравления после однократного употребления снюса в Москве известны, после них приходилось вызывать скорую помощь к ребятам, употребившим этот препарат», — рассказала собеседница НСН.
Зависимость от снюсов и никотиносодержащих смесей формируется быстро, предупреждает Юлия Шевцова.
«При постоянном употреблении снюса формируется клиническая картина, которая напоминает выраженную симптоматику невроза.
Здесь опасность, прежде всего, в том, что продаётся это табачное изделие в привлекательных коробочках, детям они напоминают конфеты или другие вкусные продукты. О вреде курения говорят давно, многие старшеклассники сознательно отказываются от него, потому что в тренде здоровый образ жизни. Снюс не даёт противного дыма. Может быть, поэтому некоторые ребята начинают со снюса. Но все эти отличия – мнимые», — отметила Шевцова.
Ранее психиатр-нарколог Александр Ковтун выразил в эфире НСН озабоченность, что из-за подобного запрета потребители снюсов перейдут на обычные сигареты.
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