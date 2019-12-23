Наркологи не видят смысла в запрете снюсов

«Потребители табака заменят снюс на обычные сигареты, которые не запрещены. Так что никакого значения для оздоровлении людей это запрет иметь не будет. Есть резонанс, поэтому появилось такое предложение, и оно может найти поддержку. Но смысла в этом нет. Снюс не опаснее обычных сигарет. Это просто один из способов донесения никотина в организм зависимого человека», - сказал он.

Отметим, что сенаторы хотят приостановить продажу снюсов» до внесения изменений либо в рассматриваемый Госдумой законопроект об их запрете, либо в проект закона о приравнивании электронных сигарет к табачным изделиям, которые может вступить в силу в 2020 году.

