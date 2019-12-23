Наркологи не видят смысла в запрете снюсов
В Совфеде призвали правительство приостановить продажу сосательной и жевательной никотиносодержащей продукции. Психиатр-нарколог рассказал в эфире НСН, как такой запрет повлияет на поклонников снюсов.
Совет Федерации попросил правительство приостановить оптовую и розничную продажу сосательной и жевательной никотиносодержащей бестабачной продукции, так называемых снюсов, чтобы предотвратить массовые отравления никотином, в том числе среди детей и молодежи. Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко выразила надежду, что «правительство оперативно примет постановление о запрете продажи никотиносодержащих изделий»
Психиатр-нарколог Александр Ковтун рассказал в эфире НСН, что из-за подобного запрета потребители снюсов перейдут на обычные сигареты.
«Потребители табака заменят снюс на обычные сигареты, которые не запрещены. Так что никакого значения для оздоровлении людей это запрет иметь не будет. Есть резонанс, поэтому появилось такое предложение, и оно может найти поддержку. Но смысла в этом нет. Снюс не опаснее обычных сигарет. Это просто один из способов донесения никотина в организм зависимого человека», - сказал он.
Отметим, что сенаторы хотят приостановить продажу снюсов» до внесения изменений либо в рассматриваемый Госдумой законопроект об их запрете, либо в проект закона о приравнивании электронных сигарет к табачным изделиям, которые может вступить в силу в 2020 году.
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