Останина не верит, что Госдума отдаст нефтегазовые доходы детям
Нина Останина сказала в эфире НСН, что «двумя руками за» инициативу ЛДПР о детских накопительных счетах, посетовав, что «Единая Россия» ее не поддержит.
Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, депутат от КПРФ Нина Останина в интервью НСН поддержала законопроект о создании детских счетов за счет дополнительных нефтегазовых доходов страны.
ЛДПР ранее подготовила законопроект, в соответствии с которым с 2024 года в России детям с момента рождения будут открываться накопительные счета за счет дополнительных нефтегазовых доходов. После 18-летия накопившиеся суммы можно будет использовать на покупку жилья или образование.
«Политик думает о предстоящих выборах, а государственник – о будущих поколениях. В данном случае это замах на наши будущие поколения. Я двумя руками за! Доходы от природных ресурсов должны распределяться не по карманам отдельных олигархов из списка Forbes, а между всем населением, начиная от природной ренты до создания такого рода накопительных счетов для наших детишек, чтобы с момента рождения они были защищены. Это должна быть государственная политика», - сказала Останина.
При этом депутат от КПРФ усомнилась, что правительство и «Единая Россия» поддержат данный законопроект.
«Мои ожидания, к сожалению, основываются на богатом политическом опыте, я депутат со стажем. Нам сейчас ответят, что принятого единого пособия, которое рассчитано даже на женщин, вставших на учет на раннем сроке беременности, достаточно, а остальные меры принимаются в регионах. Я уже предвижу этот ответ и голосование в Госдуме – это будет ЛДПР, которая внесла проект, коммунисты и, может быть, "Справедливая Россия". Вот таким будет итог», - заключила собеседница НСН.
Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев ранее предложил лишать родительских прав мигрантов, которые отказываются обеспечить своим детям образование.
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