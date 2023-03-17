В Госдуме предложили открывать накопительные счета детям при рождении

Предполагается, что инициатива начнет действовать с 2024 года, а средства на счета будут направлять прежде всего за счет дополнительных нефтегазовых доходов, пишет Ura.ru.

«Накопительные именные счета должны ежегодно пополняться, вплоть до достижения ребенком 18 лет. После этого средства будут являться его собственностью и он будет самостоятельно решать, как их использовать», — указано в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что после совершеннолетия гражданина накопленные средства продолжат храниться на счете в течение пяти лет, если же они останутся невостребованными, то будут переведены на пенсионный счет россиянина.

По словам зампреда фракции ЛДПР, одного из авторов законопроекта Ярослава Нилова, за основу инициативы был взят пример Казахстана: власти республики намерены открывать долларовые накопительные счета для новорожденных, сумма накоплений может составить в среднем около $3,5 тысячи. Нилов указал, что сумма на счетах для российских детей точно окажется не меньше, чем в соседнем Казахстане. Предполагается, что в случае одобрения инициативы правительство РФ будет определять размер ежегодного отчисления россиянам.

Ранее с подобной идеей выступал глава ВТБ Андрей Костин: он предложил открыть в России систему детских депозитов — целевых вкладов с дополнительными начислениями от государства для поддержки молодых семей.

