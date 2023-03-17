Кинологи призвали ввести «экзамен» на право владения собакой

Накануне сообщалось, что в Испании одобрили закон, обязывающий пройти обучение, чтобы завести собаку. Так, владельцы собак будут обязаны пройти бесплатный образовательный курс «с целью содействия надлежащему ответственному владению животным». Законопроект также предусматривает запрет на продажу собак, кошек и хорьков в зоомагазинах. Владимир Уражевский отметил, что России тоже нужен подобный закон.

«Это хорошая идея, которая улучшит и качество проживания в семье для животного. Люди должны понимать, что кроме денег на покупку, кормление, вакцинацию, нужно самое дорогое, что у нас есть – это время на занятия. Приобретая щенка, люди должны понимать, что в семье появляется еще один ребенок: с ним надо заниматься, воспитывать. Когда собака воспитана, то проблем нет ни в семье, ни с окружающими: она выполняет команды, подходит сразу, хорошо себя ведет», - сказал Уражевский.

Он рассказал, что во времена Советского союза все люди, которые приобретали больших собак, занимались с ними на специальных уличных площадках. При этом Уражевский отметил, что специальные тренировки не требуются для собак маленьких пород.

«В советское время, приобретая собаку, 100% все занимались. Чтобы приобрести немецкую овчарку или добермана, ни у кого мысли не было не ходить на площадку на занятия. Сейчас 90% тех, кто приобретает собак, ссылаются на то, что нет времени, возможности, много работы. Это проблема, потому что мы в ответе за тех, кого приручили. Если заводить мопса или чихуахуа, то, конечно, специального обучения, кроме как оказания первой помощи, не нужно», - указал собеседник НСН.