Кинологи призвали ввести «экзамен» на право владения собакой
Люди должны понимать, что кроме денег на покупку собаки и кормление, они должны тратить на нее время, отметил в эфире НСН Владимир Уражевский.
В России следует ввести закон, обязывающий пройти обучение, чтобы завести собаку, он улучшит качество жизни животного и окружающих, заявил президент Союза кинологических организаций России (СКОР) и Международного кинологического союза (IKU) Владимир Уражевский в разговоре с НСН.
Накануне сообщалось, что в Испании одобрили закон, обязывающий пройти обучение, чтобы завести собаку. Так, владельцы собак будут обязаны пройти бесплатный образовательный курс «с целью содействия надлежащему ответственному владению животным». Законопроект также предусматривает запрет на продажу собак, кошек и хорьков в зоомагазинах. Владимир Уражевский отметил, что России тоже нужен подобный закон.
«Это хорошая идея, которая улучшит и качество проживания в семье для животного. Люди должны понимать, что кроме денег на покупку, кормление, вакцинацию, нужно самое дорогое, что у нас есть – это время на занятия. Приобретая щенка, люди должны понимать, что в семье появляется еще один ребенок: с ним надо заниматься, воспитывать. Когда собака воспитана, то проблем нет ни в семье, ни с окружающими: она выполняет команды, подходит сразу, хорошо себя ведет», - сказал Уражевский.
Он рассказал, что во времена Советского союза все люди, которые приобретали больших собак, занимались с ними на специальных уличных площадках. При этом Уражевский отметил, что специальные тренировки не требуются для собак маленьких пород.
«В советское время, приобретая собаку, 100% все занимались. Чтобы приобрести немецкую овчарку или добермана, ни у кого мысли не было не ходить на площадку на занятия. Сейчас 90% тех, кто приобретает собак, ссылаются на то, что нет времени, возможности, много работы. Это проблема, потому что мы в ответе за тех, кого приручили. Если заводить мопса или чихуахуа, то, конечно, специального обучения, кроме как оказания первой помощи, не нужно», - указал собеседник НСН.
Кроме того, президент СКОР затронул проблему нехватки мест в российских приютах для животных. Он заявил, что россияне не могут сдать собаку в приют, а чиновники из Госдумы разводят руками. По словам Уражевского, людям советуют выпустить собаку на улицу и вызвать службу отлова.
«Например, умирает хозяин и остаются десять малинуа, опасные собаки, в России нельзя сдать их в питомник. А чиновники из Госдумы, которые в теме, советуют выпустить их на улицу и вызвать службу отлова. Сегодня все приюты переполнены, никакую собаку туда сдать нельзя, даже если она кого-то кусает и так далее. Бывает, что меняются обстоятельства: кто-то переезжает, женится. В любой стране мира вы можете отвезти собаку в приют, но в России это сделать невозможно», - резюмировал он.
Ранее, в феврале, глава СПЧ Валерий Фадеев сообщил, что обсудил с кинологами проблемы нападения собак на людей. Он отметил, что каждая потенциально опасная собака должна быть обучена и поставлена на учет, сообщает НСН.
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