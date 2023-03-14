В Госдуме обвинили правительство в отсутствии учета собак в России
Необходимо ввести регистрацию питомцев, которая будет бесплатной, а также будет носить добровольный характер на первых порах, отметил в эфире НСН Владимир Бурматов.
Систему регистрационного учета собак предлагалось ввести давно, такое поручение давал и президент РФ Владимир Путин правительству, однако оно не поддержало соответствующие законопроекты, рассказал НСН первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Накануне Совет по правам человека при президенте РФ направил в правительство предложения по предотвращению случаев нападений собак на людей. В частности, предложено ввести систему регистрационного учета собак, пересмотреть подход к квалификации причинению вреда здоровью по неосторожности, а также установить для владельцев собак крупных пород требование о прохождении кинологических курсов. Владимир Бурматов напомнил, что его правки к законопроекту об учете животных не были поддержаны кабмином.
«Что касается регистрации собак, таких предложений было очень много. Самое главное предложение по поводу введения регистрации животных, их учета и идентификации. Есть поручение президента правительству, которое просрочено уже на полтора года. Позже эти функции передали от Минсельхоза к Минприроды… Мне неизвестно о том, чтобы в недрах министерства что-то делалось по этому поводу. Наши поправки правительством тоже не были поддержаны. Тогда как людям искать своих потерявшихся питомцев? Как привлекать к ответственности безалаберных владельцев? Регистрация должна быть бесплатной, на первых порах она должна быть добровольной. Также человек сам должен выбрать способ идентификации своего животного», - сказал Бурматов.
Он также прокомментировал предложение СПЧ установить для владельцев собак крупных пород требование о прохождении кинологических курсов по взаимодействию с собакой. По мнению Бурматова, подобная инициатива правильная, однако вряд ли реализуема.
«Прохождение кинологических курсов по взаимодействию с собаками крупных пород не обсуждалось. В текущей ситуации это обсуждение не может быть поднято. А если он не пройдет, у него что, собаку заберут? Понятно, что этого не будет, инициатива видится нереализуемой. Например, я забрал собаку из приюта. Мне проходить кинологические курсы или нет? Кто это проконтролирует? Я бы назвал инициативу хорошей по сути, потому что я со своей собакой занимался с кинологом, отвественный владелец так делает. Это правильная история, но заставить людей это делать невозможно», - резюмировал Бурматов.
Ранее Владимир Бурматов сообщал, что регистрация домашних питомцев необходима для решения проблемы бездомных животных. В частности, без обязательной регистрации невозможно обеспечить эффективную работу базового закона об обращении с животными, а также поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), направленных на введение штрафов до 30 тысяч рублей за выброшенных питомцев.
Ввести учет домашних и бездомных животных предложил еще в мае 2021 года президент РФ Владимир Путин. Тогда он поручил правительству до 1 декабря подготовить соответствующий законопроект, сообщает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+9 526 / сут.
Умерли
397 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+12 406 / сут.
- Путин призвал сделать Дальний Восток более привлекательным для работы
- В Воронежской области начали вручать повестки
- В турецкой провинции Кахраманмараш произошло еще одно землетрясение
- Путин: регионы получат 250 млрд рублей инфраструктурных бюджетных кредитов
- В Wildberries опровергли информацию о забастовках на пунктах выдачи заказов
- Небензя заявил об отказе ФРГ, Дании и Швеции от сотрудничества по «Северным потокам»
- Пушилин: ЧВК «Вагнер» скоро возьмет под контроль завод «Востокмаш» в Артемовске
- «Роскосмос» объявил о выходе Шкаплерова из отряда космонавтов
- В театре Ленсовета ответили на вопрос о завершении карьеры Боярского
- Специалисты назвали полезными ежедневные поездки на работу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru