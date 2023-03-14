В Госдуме обвинили правительство в отсутствии учета собак в России

Накануне Совет по правам человека при президенте РФ направил в правительство предложения по предотвращению случаев нападений собак на людей. В частности, предложено ввести систему регистрационного учета собак, пересмотреть подход к квалификации причинению вреда здоровью по неосторожности, а также установить для владельцев собак крупных пород требование о прохождении кинологических курсов. Владимир Бурматов напомнил, что его правки к законопроекту об учете животных не были поддержаны кабмином.

«Что касается регистрации собак, таких предложений было очень много. Самое главное предложение по поводу введения регистрации животных, их учета и идентификации. Есть поручение президента правительству, которое просрочено уже на полтора года. Позже эти функции передали от Минсельхоза к Минприроды… Мне неизвестно о том, чтобы в недрах министерства что-то делалось по этому поводу. Наши поправки правительством тоже не были поддержаны. Тогда как людям искать своих потерявшихся питомцев? Как привлекать к ответственности безалаберных владельцев? Регистрация должна быть бесплатной, на первых порах она должна быть добровольной. Также человек сам должен выбрать способ идентификации своего животного», - сказал Бурматов.

Он также прокомментировал предложение СПЧ установить для владельцев собак крупных пород требование о прохождении кинологических курсов по взаимодействию с собакой. По мнению Бурматова, подобная инициатива правильная, однако вряд ли реализуема.

«Прохождение кинологических курсов по взаимодействию с собаками крупных пород не обсуждалось. В текущей ситуации это обсуждение не может быть поднято. А если он не пройдет, у него что, собаку заберут? Понятно, что этого не будет, инициатива видится нереализуемой. Например, я забрал собаку из приюта. Мне проходить кинологические курсы или нет? Кто это проконтролирует? Я бы назвал инициативу хорошей по сути, потому что я со своей собакой занимался с кинологом, отвественный владелец так делает. Это правильная история, но заставить людей это делать невозможно», - резюмировал Бурматов.