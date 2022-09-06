Я – не я, корова не моя! Жителей Серебряного Бора поделили на москвичей разного сорта
В конце лета в редакцию НСН обратились жители Москвы, проживающие в Серебряном Бору, с жалобой на самоуправство главы местной управы Александра Ерохова. Москвичи обвинили чиновника в нарушении правил проезда общественно значимого транспорта (такси) к их домам.
Суть конфликта – жители улицы 4-я линия Хорошевского Серебряного Бора не могут пользоваться услугами такси, в связи с тем, что управа района запретила въезд автомобилей такси на территорию парка «Серебряный бор». По мнению москвичей, запрет ущемляет их права и нарушает правила общежития в Москве, ведь, запрет на проезд общественно значимого транспорта – такси, подвергает риску детей и женщин, возвращающихся с учебы в позднее время, и ранее пользовавшихся услугами такси, чтобы безопасно доехать до дома через парковую зону.
Первоначальная проверка НСН подтвердила факт обращения: средствами фото- и видео- фиксации корреспонденты спецпроекта «Кривая линия» зафиксировали запрет на проезд такси на территорию особо охраняемой природной территории «Серебряный бор». При этом, сотрудники охраны сослались на личный запрет главы управы Ерохова на проезд такси. Правда, документы, регламентирующие или запрещающие проезд на территорию 4-й линии Хорошевского Серебряного Бора, предъявлены не были по причине отсутствия таковых.
Редакция обратилась лично к главе управы района Хорошево-Мневники Александру Ерохову с просьбой дать разъяснения и прокомментировать сложившуюся конфликтную ситуацию. Ответ г-на Ерохова удивил своей искренностью: оказывается, чиновник не имеет полномочий ограничивать въезд такси, и в неудобстве москвичей виноват не он лично, а Окружная комиссия по безопасности дорожного движения префектуры Северо-Западного округа Москвы. Цель запрета – «снижение рисков высокой нагрузки на природную территорию памятника природы» в весенне-летний период. Но, почему нагрузку надо снижать за счет социально уязвимых категорий москвичей – женщин и детей – чиновник не объяснил. Ведь, на самом деле движение транспорта внутри «памятника природы» никогда не прекращалось. Многочисленные местные жители-автомобилисты как ездили, так и продолжают все это время ездить в Серебряном Бору по спецпропускам, т.е. налицо сегрегация москвичей по уровню дохода: есть авто и спецпропуск – проезжай, нет – тебе даже такси не положено, топай ночью через парк как хочешь…
Кстати, все тот же приснопамятный г-н Ерохов в своем ответе пообещал, что запрет действует лишь на весенне-летний период. Наврал. Осенью, в сентябре все тот же запрет, все те же церберы-охранники высаживают из такси женщин и детей, подвергая их риску.
Как там было в чиновном ответе: «… с целью снижения рисков высокой нагрузки на памятник природы…»? Всё как всегда, рисковать людьми сподручнее, а главное, безопаснее, чем жонглировать непродуманными запретами.
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