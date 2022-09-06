Я – не я, корова не моя! Жителей Серебряного Бора поделили на москвичей разного сорта

В конце лета в редакцию НСН обратились жители Москвы, проживающие в Серебряном Бору, с жалобой на самоуправство главы местной управы Александра Ерохова. Москвичи обвинили чиновника в нарушении правил проезда общественно значимого транспорта (такси) к их домам.

Суть конфликта – жители улицы 4-я линия Хорошевского Серебряного Бора не могут пользоваться услугами такси, в связи с тем, что управа района запретила въезд автомобилей такси на территорию парка «Серебряный бор». По мнению москвичей, запрет ущемляет их права и нарушает правила общежития в Москве, ведь, запрет на проезд общественно значимого транспорта – такси, подвергает риску детей и женщин, возвращающихся с учебы в позднее время, и ранее пользовавшихся услугами такси, чтобы безопасно доехать до дома через парковую зону.