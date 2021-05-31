В Волгограде бездействует полиция, а в Тверской области пешеходов отправляют вплавь
«Кривая линия» помогает жертве преступления и призывает тверские власти обеспечить нормальный проезд в деревню
Дамоклов долг
На жителя подмосковного Воскресенска повесили долг почти в 42 миллиона рублей. Как рассказал «Кривой линии НСН» Виктор Давиденко, об этом он совершенно случайно узнал в 2017 году из банковской выписки, обнаружив, что в 2014 году стал генеральным директором волгоградской строительной фирмы «Мехколонна 65». В том же году, после его «назначения» на должность, ООО успешно обанкротилось, задолжав кредиторам без малого 42 миллиона рублей. С тех пор Виктор безрезультатно пытается добиться от правоохранителей Волгограда, где было зарегистрировано предприятие, возбуждения уголовного дела. Пока с Виктора никто не требует погашения долга, но все может измениться в любой момент.
По забавному совпадению, банкротство ООО «Мехколонна 65», а в дальнейшем и учредивших его фирм, произошло сразу после вступления в должность нынешнего губернатора Волгоградской области.
«Кривая линия» обратилась с соответствующими запросами к начальнику ГУ МВД России по Волгоградской области Александру Кравченко, а также Генеральному прокурору Игорю Краснову и руководителю Следственного комитета Александру Бастрыкину.
Брод вместо моста
«Кривая линия НСН» разбирается с отсутствием подъездных путей к деревне Башвино Кашинского района в Тверской области. Весной из-за разлива по единственной дороге проехать можно только на серьезном внедорожнике. Пешком пройти нельзя, так как построенный в советские времена пешеходный мост уже несколько лет как разрушен. Местная администрация на жалобы сельчан отвечает отписками. На запрос НСН глава Кашинского городского округа Герман Баландин сообщил, что «… проезд через ручей Черный осуществляется по бетонной плите и существующему броду. Пешеходный проход также возможен по бетонной плите».
По логике кашинских чиновников, если брод в наши дни считается нормальным подъездным путем, то грунтовой дороге самое время присвоить статус автобана.
В попытках подтолкнуть администрацию к радикальному решению проблемы «Кривая линия» обратилась к губернатору Тверской области Игорю Рудене.
Последствия прорыва канализации ликвидированы
С проблемой образовавшегося «болота из сточных вод» под окном многоэтажного дома обратилась на «Кривую линию НСН» Екатерина Косинова. С ее слов многоэтажный жилой дом на 2-й Ровной улице буквально утопает в сточных водах на протяжении 6 лет. Обращение было подкреплено соответствующими фотографиями.
Представители Администрации города со ссылкой на «Астрводоканал» сообщили в ответ на запрос НСН, что устранение провала требует значительных финансовых вложений - примерно 15 млн. рублей. До проведения работ установлена временная перекачивающая станция и проложена обводная линия аварийного канализационного пикета. По состоянию на 19 мая разливы сточных вод по указанному адресу ликвидированы».
Екатерина Косинова подтвердила, что поток нечистот иссяк. «Спасибо вам большое. Ручей уже не течет, лужи почти высохли», - написала она.
Неясным, правда, остается вопрос, когда астраханские власти собираются окончательно отремонтировать систему водоотведения. «Кривая линия» будет следить за развитием ситуации.
Проект «Кривая линия» открыт для ваших заявок круглосуточно. Направить жалобу можно в разделе «Кривая линия» на сайте «NSN.FM».
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