В Волгограде бездействует полиция, а в Тверской области пешеходов отправляют вплавь

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На жителя подмосковного Воскресенска повесили долг почти в 42 миллиона рублей. Как рассказал «Кривой линии НСН» Виктор Давиденко, об этом он совершенно случайно узнал в 2017 году из банковской выписки, обнаружив, что в 2014 году стал генеральным директором волгоградской строительной фирмы «Мехколонна 65». В том же году, после его «назначения» на должность, ООО успешно обанкротилось, задолжав кредиторам без малого 42 миллиона рублей. С тех пор Виктор безрезультатно пытается добиться от правоохранителей Волгограда, где было зарегистрировано предприятие, возбуждения уголовного дела. Пока с Виктора никто не требует погашения долга, но все может измениться в любой момент.

По забавному совпадению, банкротство ООО «Мехколонна 65», а в дальнейшем и учредивших его фирм, произошло сразу после вступления в должность нынешнего губернатора Волгоградской области.

«Кривая линия» обратилась с соответствующими запросами к начальнику ГУ МВД России по Волгоградской области Александру Кравченко, а также Генеральному прокурору Игорю Краснову и руководителю Следственного комитета Александру Бастрыкину.



