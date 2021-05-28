Ликвидация вместо ремонта. «Домодедово» ответило недовольным качеством дороги
Аэропорт ликвидирует дорогу, которой пользуются местные жители
Вместо долгожданного ремонта единственная дорога, которой пользуются жители Раменского района Подмосковья, будет… ликвидирована в ходе строительства новой взлетно-посадочной полосы. Об этом стало известно НСН из ответа руководства аэропорта «Домодедово».
С жалобой на ужасное состояние дороги еще зимой обратились в проект «Кривая линия НСН» жители села Сельвачёво Московской области. Часть дороги протяженностью три с половиной километра, которая соединяет аэропорты «Домодедово» и «Жуковский», а также является единственным путем для местных жителей в столицу, осталась без хозяина.
После трехмесячной переписки «Кривой линии» удалось все-таки выяснить, что участок трассы не бесхозный, а находится на балансе ООО «Международный аэропорт «Домодедово», который и должен нести бремя по его содержанию. Об этом НСН подробно рассказала в предыдущем материале.
Сегодня в редакцию поступил долгожданный ответ из «Домодедово», к которому с аналогичным запросом обратилось также Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Как пояснил заместитель управляющего директора ООО «Домодедово Эрфилд» г-н Мовчан: «Указанный в обращении участок дороги является технологическим проездом. Текущий ремонт осуществляет силами ООО «Домодедово Эрфилд». При этом, «в настоящее время техническое состояние проезда удовлетворяет потребности его назначения»,особо подчеркивается в письме.
Но следующая новость, возможно, для местных жителей станет шоком. «В аэропорту Домодедово - сообщает заместитель управляющего директора, - запланировано строительство взлетно-посадочной полосы №3, проектная документация на которую предусматривает демонтаж существующего участка дороги».
Вместе с тем, по информации руководства ООО «Домодедово Эрфилд», «запланировано строительство автомобильной дороги регионального значения «Жирошкино-Новлянское-Кишкино в рамках государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2017-2024 годы».
Остается лишь надеяться, что новая дорога появится раньше, чем будет ликвидирована существующая.
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