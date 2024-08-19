«Я не сам это выдумал»: Милонов извинился перед Ургантом
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что извиняется перед телеведущим Иваном Ургантом за «неправду» о его израильском паспорте.
Милонов стал гостем программы журналистки Ксении Собчак на ее YouTube-канале. Она напомнила политику, что в одном из интервью он сказал: «Как ведущего Урганта я уважаю, но он предатель, как только началась СВО он побежал клянчить паспорт Израиля». Собчак спросила, понимает ли Милонов, что это неправда?
«Я извиняюсь перед Ургантом за то, что я базировался на ложной информации. Я не сам это выдумал. Видимо, я где-то прочитал об этом, где-то слышал это, потому что сам я этого не видел. Если это неправда, я говорю, что ошибся и извиняюсь за то, что я сказал», - ответил Милонов.
Журналистка уточнила, что Ургант получал паспорт Израиля в 2018 году, а не после начала спецоперации, однако Милонов счел, что это тоже «нехорошо».
«Это нехорошо иметь паспорт Израиля для него. Это не запрещено, но я считают, что это не нужно. (…) Человек называет себя евреем, возможно, ходит в синагогу – ради Бога, очень хорошо, что человек себя ассоциирует со своей исторической родиной. Я тоже хорошо помню про свою историческую родину, но это не значит, что я должен бежать и получать паспорт», - пояснил он.
Виталий Милонов ранее говорил на пресс-конференции в НСН, что для всех чиновников и публичных деятелей, включая артистов и депутатов, надо ввести тест на употребление наркотиков. По его мнению, если подозрения подтвердятся, то «всё – запрет баллотироваться на 10 лет».
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