«Иллюзия нормы»: Милонов выступил против телепроектов о ранней беременности

Телепередачи и кинопроекты о ранней беременности должны быть запрещены, потому что «смакование» такого уголовного преступления на экране – не норма. Об этом НСН заявил зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

В России стартовали съемки сериала «16 лет и 9 месяцев» с актрисой Юлией Александровой. В центре сюжета юная 16-летняя школьница, отличница, которая впоследствии беременеет от понравившегося мальчика и сталкивается с осуждением и психологическим давлением. Помимо этого, с 2019 года на телеканале «Ю» идет российский аналог реалити-шоу «Беременна в 16». Милонов отметил, что подобные сериалы и телепередачи должны быть запрещены, так так как они освещают ситуацию не с того ракурса, и создают у подростков в РФ ощущение, что ранняя беременность – это норма.