«Иллюзия нормы»: Милонов выступил против телепроектов о ранней беременности

Если и снимать фильмы о подростковой беременности, то в детективном формате, а не в развлекательном, с поимкой виновных и наказанием, заявил НСН депутат Виталий Милонов.

Телепередачи и кинопроекты о ранней беременности должны быть запрещены, потому что «смакование» такого уголовного преступления на экране – не норма. Об этом НСН заявил зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

В России стартовали съемки сериала «16 лет и 9 месяцев» с актрисой Юлией Александровой. В центре сюжета юная 16-летняя школьница, отличница, которая впоследствии беременеет от понравившегося мальчика и сталкивается с осуждением и психологическим давлением. Помимо этого, с 2019 года на телеканале «Ю» идет российский аналог реалити-шоу «Беременна в 16». Милонов отметил, что подобные сериалы и телепередачи должны быть запрещены, так так как они освещают ситуацию не с того ракурса, и создают у подростков в РФ ощущение, что ранняя беременность – это норма.

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«Такие сериалы должны быть запрещены, потому что этот сериал об уголовном преступлении. Беременна в 16 – это значит, что подросток вступил в сексуальные отношения в 15 лет, соответственно, имеет место преступление. Это половой контакт с лицом, не достигшим возраста сексуального согласия. В таком случае здесь должен быть не развлекательный сериал, а детективный, посвященный расследованию, с обязательной поимкой и наказанием виновного. Вот в таком ключе этот сериал я бы поддержал», - пояснил Милонов.

Более того, депутат выразил обеспокоенность психологическим здоровьем режиссеров подобных проектов.

«Я думаю, что здесь есть определенные девиации у самих режиссеров. Потому что это желание посмаковать тему беременности в абсолютно ненормальном раннем возрасте является тревожным сигналом. Есть ощущение, что режиссеры создают эти сериалы, чтобы у детей и подростков возникла иллюзия, что это норма», - подытожил он.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в эфире НСН призвала создать в России единую систему поддержки молодых семей.

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ФОТО: РИА Новости//Максим Блинов
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