«Запрет на 10 лет»: Милонов предложил проверять депутатов и артистов на наркотики
Виталий Милонов заявил НСН, что публичные люди не могут быть допущены к работе, если употребляют запрещенные препараты.
Публичные люди не могут быть допущены к работе, если употребляют запрещенные препараты, депутатов и артистов нужно проверять на наркотики постоянно, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в пресс-центре НСН.
«Публичные выступления любого артиста, если он наркозависимый, должны быть поставлены под запрет. Хочешь выступать – проходи тест на наркотики. Любой такой артист перестает для нас быть артистом. То же самое касается всех органов власти. Нужно не допускать даже до кандидатского статуса людей с зависимостью. При этом нужно брать не какие-то липовые справки, а просто реально проверять каждую неделю или периодически. Хочешь в депутаты? Вот тебе независимая комиссия во главе с офицером ФСБ. Если есть признаки употребления, повторный тест. Если подтверждается, то все – запрет баллотироваться на 10 лет. Это касается всех чиновников и публичных деятелей. Нельзя издавать книги наркозависимых писателей. Мы должны выработать к этому чумное отношение», - рассказал он.
В России необходимо ввести смертную казнь для организаторов наркоторговли, заявил ранее заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в пресс-центре НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru