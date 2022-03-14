«Я молчал, но говорил!»: Мясников поддержал отмену масок в Москве

«Я думаю, что это правильное и своевременное решение. Помощь масок весьма условна. Коронавирус – это обычная респираторная инфекция, которая может осложниться в вирусную пневмонию, равно как и грипп, и масса других инфекций. Поэтому не надо маски вводить "в абсолют", не думаю, что их вклад в борьбу с инфекцией был хоть сколько-нибудь значимым за эти два года. Это логично, и я всегда об этом говорил. Я не мог выступать против решений органов, поэтому молчал, но всегда говорил: "Приказано – носим, но смысла я не вижу"», - сказал Мясников.

При этом он усомнился, что Россия достигла коллективного иммунитета, сравнив его со «снежным человеком».

«Коллективный иммунитет – это как снежный человек. Все о нем говорят, но никто толком не видел. Мы смотрим процент вакцинированных людей, но насколько они имеют иммунитет? Далеко не всегда ты имеешь антитела после вакцинации или после болезни. Это все темные области, но пришло время, когда у нас есть другие заботы, сейчас воевать на два фронта не приходится», - отметил теледоктор.

По его мнению, на фоне проблем из-за санкций и военной спецоперации на Украине, людям «еще масок не хватало».

«Во время Первой мировой войны только Испания говорила про «испанку», поэтому это и называется «испанский грипп», думали, что это только в Испании, а в воюющих странах об этом не очень-то говорили, поскольку силы должны быть направлены на одно. Это правильно и с психологической точки зрения, потому что людям сейчас тяжело, им сейчас еще только масок не хватало, чтобы их штрафовали, это глупо. Помогали бы маски – нет вопросов, но помогает только вакцинация», - подчеркнул Мясников.

При этом он посоветовал россиянам не забывать ревакцинироваться каждые полгода, пообещав, что вспышки коронавируса останутся с нами «на всю жизнь».