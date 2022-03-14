«Я молчал, но говорил!»: Мясников поддержал отмену масок в Москве
Теледоктор Мясников сравнил коллективный иммунитет от коноравируса со «снежным человеком» и признал, что сейчас России не стоит «воевать на два фронта».
Врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поддержал решение московских властей отменить масочный режим, напомнив про «испанку» и Первую мировую войну.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее в понедельник заявил, что в связи со стабильным улучшением эпидемиологической ситуации с 15 марта в столице отменяется масочный режим.
«Я думаю, что это правильное и своевременное решение. Помощь масок весьма условна. Коронавирус – это обычная респираторная инфекция, которая может осложниться в вирусную пневмонию, равно как и грипп, и масса других инфекций. Поэтому не надо маски вводить "в абсолют", не думаю, что их вклад в борьбу с инфекцией был хоть сколько-нибудь значимым за эти два года. Это логично, и я всегда об этом говорил. Я не мог выступать против решений органов, поэтому молчал, но всегда говорил: "Приказано – носим, но смысла я не вижу"», - сказал Мясников.
При этом он усомнился, что Россия достигла коллективного иммунитета, сравнив его со «снежным человеком».
«Коллективный иммунитет – это как снежный человек. Все о нем говорят, но никто толком не видел. Мы смотрим процент вакцинированных людей, но насколько они имеют иммунитет? Далеко не всегда ты имеешь антитела после вакцинации или после болезни. Это все темные области, но пришло время, когда у нас есть другие заботы, сейчас воевать на два фронта не приходится», - отметил теледоктор.
По его мнению, на фоне проблем из-за санкций и военной спецоперации на Украине, людям «еще масок не хватало».
«Во время Первой мировой войны только Испания говорила про «испанку», поэтому это и называется «испанский грипп», думали, что это только в Испании, а в воюющих странах об этом не очень-то говорили, поскольку силы должны быть направлены на одно. Это правильно и с психологической точки зрения, потому что людям сейчас тяжело, им сейчас еще только масок не хватало, чтобы их штрафовали, это глупо. Помогали бы маски – нет вопросов, но помогает только вакцинация», - подчеркнул Мясников.
При этом он посоветовал россиянам не забывать ревакцинироваться каждые полгода, пообещав, что вспышки коронавируса останутся с нами «на всю жизнь».
«Понятно, что надо вакцинироваться и регулярно ревакцинироваться от коронавируса, на сегодняшний день – раз в полгода. Вирус никуда не ушел, сегодня – "омикрон", завтра будет какой-то другой. Вакцинация – это, если и не барьер от распространения инфекции, то гарантия "группам риска" от тяжелого течения заболевания. Это единственное, что помогало. В мире многие носили маски не так, как у нас, а месяцами очень жестко, и это никого не спасло. Все эти разговоры, что "да, наверное, меньше", практика опровергает. Скачок заболеваемости, конечно, будет. Раз в два года будут скачки, это неизбежно, это будет всю оставшуюся жизнь, и к этому надо привыкнуть», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Со своей стороны, бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко сказал НСН, что отмена масочного режима в Москве – правильное решение, но теперь Минздраву следует выпустить рекомендации по реабилитации от COVID-19.
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