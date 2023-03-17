Wildberries возобновил работу 15 ранее заблокированных ПВЗ
Wildberries разблокировал 15 партнёрских пунктов выдачи заказов (ПВЗ), с которыми ранее приостановили сотрудничество из-за нарушения оферты
Wildberries сообщил о разблокировке 15 партнёрских пунктов выдачи заказов (ПВЗ), с которыми ранее прервали сотрудничество из-за нарушения оферты, сказали НСН в компании.
«15 партнёрских пунктов выдачи заказов уже разблокированы», - сообщили НСН представители онлайн-ретейлера.
WB отмечает, что это решение является результатом переговоров представителей маркетплейса, «Справедливой России» и владельцев ПВЗ.
«Онлайн-платформа возобновит сотрудничество с партнёрскими пунктами выдачи заказов при условии соблюдения ими договора-оферты. Об этом договорились представители маркетплейса, инициативной группы ПВЗ и «Справедливой России», - рассказали в пресс-службе.
В компании уточнили, что разблокировали ПВЗ, с которыми ранее прервали сотрудничество из-за нарушения оферты
«Речь идет о партнёрских пунктах выдачи заказов, сотрудничество ранее с которыми было приостановлено из-за нарушения оферты», - резюмировали в WB.
Вчера, 16 марта, Wildberries сообщил о приостановке новых списаний и возврате денег за некорректные штрафы владельцам ПВЗ, передаёт НСН.
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