В Госдуме продолжают ждать объяснений от Wildberries

«В 12:00 будет встреча. Мы передали в компанию все претензии со стороны владельцев и сотрудников пунктов выдачи заказов. Ждем Wildberries с ответами на поставленные вопросы», - сказал Гусев.

Собеседник НСН также прокомментировал информацию о том, что компания пересмотрела свою позицию по штрафам.

«Это хороший знак, что все удастся решить за столом переговоров», - отметил Гусев.

Ранее Wildberries сообщил о начале возврата денежных средств за неверные штрафы, а также о приостановке новых списаний за подмену товаров владельцам пунктов выдачи заказов (ПВЗ), сообщили НСН в пресс-службе маркетплейса.



