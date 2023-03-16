В Госдуме продолжают ждать объяснений от Wildberries

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев заявил НСН, что представители Wildberries должны прийти на встречу с парламентариями 17 марта.

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«В 12:00 будет встреча. Мы передали в компанию все претензии со стороны владельцев и сотрудников пунктов выдачи заказов. Ждем Wildberries с ответами на поставленные вопросы», - сказал Гусев.

Собеседник НСН также прокомментировал информацию о том, что компания пересмотрела свою позицию по штрафам.

«Это хороший знак, что все удастся решить за столом переговоров», - отметил Гусев.

Ранее Wildberries сообщил о начале возврата денежных средств за неверные штрафы, а также о приостановке новых списаний за подмену товаров владельцам пунктов выдачи заказов (ПВЗ), сообщили НСН в пресс-службе маркетплейса.


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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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