В Госдуме продолжают ждать объяснений от Wildberries
Депутат Госдумы Дмитрий Гусев заявил НСН, что представители Wildberries должны прийти на встречу с парламентариями 17 марта.
«В 12:00 будет встреча. Мы передали в компанию все претензии со стороны владельцев и сотрудников пунктов выдачи заказов. Ждем Wildberries с ответами на поставленные вопросы», - сказал Гусев.
Собеседник НСН также прокомментировал информацию о том, что компания пересмотрела свою позицию по штрафам.
«Это хороший знак, что все удастся решить за столом переговоров», - отметил Гусев.
Ранее Wildberries сообщил о начале возврата денежных средств за неверные штрафы, а также о приостановке новых списаний за подмену товаров владельцам пунктов выдачи заказов (ПВЗ), сообщили НСН в пресс-службе маркетплейса.
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