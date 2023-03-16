Роспотребнадзор потребовал от Wildberries соблюдать права клиентов

«При просрочке доставки ответственность несет продавец, а потребитель вправе потребовать уплату неустойки в размере 0,5% от стоимости товара за день просрочки», - напомнили в пресс-службе ведомства.

Также Роспотребнадзор напомнил, что клиенты могут расторгнуть договор купли-продажи и вернуть деньги.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев заявил НСН, что представители Wildberries должны прийти на встречу с парламентариями 17 марта. В компанию переданы жалобы владельцев и продавцов пунктов выдачи заказов.



