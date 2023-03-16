Роспотребнадзор потребовал от Wildberries соблюдать права клиентов

Роспотребнадзор заявил, что клиенты Wildberries не должны пострадать от нестабильной работы пунктов выдачи заказов.

Wildberries начал возвращать деньги владельцам ПВЗ за неверные штрафы

«При просрочке доставки ответственность несет продавец, а потребитель вправе потребовать уплату неустойки в размере 0,5% от стоимости товара за день просрочки», - напомнили в пресс-службе ведомства.

Также Роспотребнадзор напомнил, что клиенты могут расторгнуть договор купли-продажи и вернуть деньги.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев заявил НСН, что представители Wildberries должны прийти на встречу с парламентариями 17 марта. В компанию переданы жалобы владельцев и продавцов пунктов выдачи заказов.


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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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