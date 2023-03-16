Роспотребнадзор потребовал от Wildberries соблюдать права клиентов
Роспотребнадзор заявил, что клиенты Wildberries не должны пострадать от нестабильной работы пунктов выдачи заказов.
«При просрочке доставки ответственность несет продавец, а потребитель вправе потребовать уплату неустойки в размере 0,5% от стоимости товара за день просрочки», - напомнили в пресс-службе ведомства.
Также Роспотребнадзор напомнил, что клиенты могут расторгнуть договор купли-продажи и вернуть деньги.
Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев заявил НСН, что представители Wildberries должны прийти на встречу с парламентариями 17 марта. В компанию переданы жалобы владельцев и продавцов пунктов выдачи заказов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+13 009 / сут.
Умерли
397 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+11 360 / сут.
- На Украине заявили, что польские МиГ-29 не помогут на фронте
- В России разблокировали музыкальный портал Last.fm
- Госдума приняла в первом чтении законопроекты о цифровом рубле
- Мантуров: в обрабатывающей промышленности планируется результат не хуже 2022 года
- Австрия, Мальта и Ирландия отказались поставлять оружие Украине
- Путин назвал неправильным определение «недружественные страны»
- На Украине заявили о неспособности уничтожить ряд российских ракет
- Путин заявил о необходимости сохранить качество российского автопрома
- Роспотребнадзор потребовал от Wildberries соблюдать права клиентов
- Путин отметил эффективность работы фонда поддержки промышленности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru