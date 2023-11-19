Wildberries начнет быстрее возвращать деньги при отказе от товаров

Соответствующая информация опубликована на сайте Wildberries.

Ретейлер уточняет, что новые условия касаются товаров, которые покупатель решил вернуть через несколько дней после покупки.

На сайте уточняется, что покупатель может узнать адрес пункта продажи в личном кабинете или обратиться в службу поддержки, если товар доставил курьер. В ближайшее время такой функционал появится в приложении.

Ранее компания Wildberries после проверки Генпрокуратуры РФ изменила около 20 положений, регламентирующих взаимоотношения маркетплейса, продавцов и покупателей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.



