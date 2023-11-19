Wildberries начнет быстрее возвращать деньги при отказе от товаров
До одного-двух дней сократится срок получения денег при возврате товаров, купленных на маркет-плейсе Wildberries. Для этого товары нужно возвращать в тот же пункт продажи, где их приобретали. Новые правила начнут действовать с 19 ноября.
Соответствующая информация опубликована на сайте Wildberries.
Ретейлер уточняет, что новые условия касаются товаров, которые покупатель решил вернуть через несколько дней после покупки.
На сайте уточняется, что покупатель может узнать адрес пункта продажи в личном кабинете или обратиться в службу поддержки, если товар доставил курьер. В ближайшее время такой функционал появится в приложении.
Ранее компания Wildberries после проверки Генпрокуратуры РФ изменила около 20 положений, регламентирующих взаимоотношения маркетплейса, продавцов и покупателей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На города Сибири обрушился мощный ураган
- СМИ: блогер Лерчек и ее супруг погасили долги перед налоговой
- Группа «Сурганова и оркестр» дала концерт в честь 20-летия
- В Москве в честь 40-летия группы «Алиса» дала концерт
- Wildberries начнет быстрее возвращать деньги при отказе от товаров
- CNN: Наемники ВСУ возвращаются за границу в испуге
- В фильме «Белое солнце пустыни» обнаружили киноляп с исчезающими сапогами
- В Белгородской области ранены двое мужчин в результате атак ВСУ
- Лариса Гузеева назвала Гарика Харламова «аутистом»
- Объект инфраструктуры под Киевом получил повреждения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru