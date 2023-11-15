Wildberries изменила порядок работы с клиентами после проверки Генпрокуратуры
Компания Wildberries после проверки Генпрокуратуры РФ изменила около 20 положений, регламентирующих взаимоотношения маркетплейса, продавцов и покупателей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В частности, была исключена обязанность покупателя проверять качество товара в момент получения, датой возврата установлен момент отказа от продукции.
Также было зафиксировано безусловное право гражданина отказаться от купленного товара, в том числе технически сложных устройств. Продлевать срок доставки компания может только по согласованию с потребителем, а срок рассмотрения претензии о замене товара был сокращён.
«Онлайн-площадкой тестируется новый функционал программного обеспечения, позволяющий отменить заказ через личный кабинет Wildberries», - указали в Генпрокуратуре.
Кроме того, платный возврат будет действовать в случае низкой доли выкупа покупателем, а также при значительных расстояних транспортировки и в связи с особенностями товаров. О сумме компенсации покупателя будут информировать в момент оформления заказа.
Ранее компания Wildberries отменила комиссию за оплату покупок картами Visa и Mastercard, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Ребенок попал в больницу после хоррор-квеста в Санкт-Петербурге
- Wildberries изменила порядок работы с клиентами после проверки Генпрокуратуры
- Азербайджан выдал России главаря избивавшей прохожих банды
- В Воронеже гостям ресторана вручили повестки в военкомат
- На студии имени М. Горького сняли документальный фильм о Раисе Горбачевой
- Собянин заявил, что Москва досрочно выполнила план по набору контрактников
- СМИ: Московские полицейские подбросили коллегам тело мужчины
- СМИ: Евросоюз планирует ввести запрет на российские алмазы с 1 января
- Песков объяснил помилование осужденного по делу Политковской
- В Киеве снесли памятник Пушкину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru