Wildberries изменила порядок работы с клиентами после проверки Генпрокуратуры

В частности, была исключена обязанность покупателя проверять качество товара в момент получения, датой возврата установлен момент отказа от продукции.

Также было зафиксировано безусловное право гражданина отказаться от купленного товара, в том числе технически сложных устройств. Продлевать срок доставки компания может только по согласованию с потребителем, а срок рассмотрения претензии о замене товара был сокращён.

«Онлайн-площадкой тестируется новый функционал программного обеспечения, позволяющий отменить заказ через личный кабинет Wildberries», - указали в Генпрокуратуре.

Кроме того, платный возврат будет действовать в случае низкой доли выкупа покупателем, а также при значительных расстояних транспортировки и в связи с особенностями товаров. О сумме компенсации покупателя будут информировать в момент оформления заказа.

Ранее компания Wildberries отменила комиссию за оплату покупок картами Visa и Mastercard, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

