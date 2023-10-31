В России выросли продажи подержанных книг на маркетплейсах

Издание сообщает, что в первом полугодии 2023-го увеличились продажи букинистических изданий, выпущенных в 1942-2010 годах. При этом многие участники издательского рынка считают букинистикой книги старше 50 лет.

По данным интернет-магазина Ozon, рост продаж в сегменте составил 38% в штуках, 52% - в денежном выражении. При этом ассортимент вырос на 43%. В свою очередь, Wildberries отмечает увеличение продаж старых книг за 9 месяцев года на 300%. Сервис «Авито» не привел данные по сегменту, однако сообщил о росте продаж старых книг в целом на 24%.

Эксперты отмечают, что часто букинистические издания приобретают для перепродажи по большей цене. Кроме того, россияне чаще обращают внимание на старые книги из-за перехода на осознанное потребление и экологической повестки.

