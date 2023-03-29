Wildberries начал убирать с площадки товары с рейтингом ниже трех звезд

Маркетплейс Wildberries начал убирать со своей площадки товары, рейтинг которых ниже тройки. Компания также усилит контроль за маркировкой товара, рассказали НСН в пресс-службе интернет-магазина.

Wildberries откажется от новых штрафов за подмену дорогостоящих товаров
«Приостанавливаем поставки товаров, на которые поступают жалобы покупателей на их низкое качество», - говорится в сообщении.

Отмечается, товар будет снова размещен на площадке в случае повышения общего рейтинга товаров от продавца.

Ранее СМИ сообщили, что маркетплейс достиг с партнерами договоренностей по всем спорным пунктам.

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ФОТО: РИА Новости
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