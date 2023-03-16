Wildberries откажется от новых штрафов за подмену дорогостоящих товаров
Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства цифрового развития (Минцифры).
Маркетплейс не будет выписывать новые штрафы за подмену дорогостоящих товаров, заявили в ведомстве. Решение действует на время доработки системы контроля, уточнили в Минцифры.
В министерстве подчеркнули, что для партнеров маркетплейса система контроля за подменой дорогих товаров должна быть прозрачной.
Wildberries 16 марта сообщил о начале возврата денежных средств за неверные штрафы. Также маркетплейс приостановил новые списания за подмену товаров владельцам пунктов выдачи заказов (ПВЗ).
В Роспотребнадзоре заявили, что клиенты онлайн-ретейлера не должны пострадать от нестабильной работы ПВЗ, передает НСН.
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