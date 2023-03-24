СМИ: Wildberries уладил разногласия со своими партнерами

Достигнута договоренность о том, чтобы доработать функционал для удобства работы и контроля товаров в каждой точке выдачи, о совместной работе по вопросам формирования премирований пунктов по конкретным результатам работы, и о выработке факторов для формирования процента вознаграждения.

Также согласован обновленный формат работы с бракованными товарами, подтверждена необходимость создания обратной связи с покупателем по возникающим вопросам о выдаче товаров.

На фоне ситуации с Wildberries Госдума предложит маркетплейсам организованно выработать европейские правила поведения с партнерами, заявил председатель комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг в разговоре с НСН. По его словам, депутаты не спешат мешать отрасли законодательным регулированием.

