«Wi-Fi и интернет»: Чем грозит россиянам проблема с лицензиями Cisco и IBM
Китайские аналоги сетевого оборудования уступают оригиналам, а в России пока не смогли создать ничего серьезного, сказал в эфире НСН Денис Кусков.
Проблемы с сетевым оборудованием компаний Cisco и IBM могут сказаться на доступе россиян в интернет, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.
Ранее «Ведомости» сообщили, что российские компании, использующие сетевое оборудование Cisco и IBM, не могут продлить лицензии на приобретенную технику, которая из-за этого может перестать работать.
«Речь идет об обновлениях, которые бывают у любого оборудования. Сетевое оборудование – это тот же маршрутизатор, роутер, который у вас дома раздает Wi-Fi. Это активные устройства, которые используются при работе в Интернете. Такое оборудование используют все компании. При этом речь идет как о чем-то уникальном, так и об обыкновенном. Например, Wi-Fi есть почти в каждой квартире, то же и в корпоративных компаниях, в офисах, цехах. В первую очередь, могут быть проблемы с работой этих локальных устройств внутри сети. Если какие-то работы сделаны через них, возможна и их приостановка», - сказал Кусков.
По его словам, китайские аналоги сетевого оборудования уступают по качеству западным.
«По большому счету, новых вариантов оборудования не будет, обновления не будет, но старые модули должны функционировать. Второй главный вопрос в том, что такого оборудования сегодня не так много, можно искать какие-то китайские аналоги, но они уступают оригиналам, и это большая проблема. Будем надеяться, что максимальное количество мы сможем завезти либо параллельным импортом, либо приобрести китайские аналоги», - указал гендиректор Telecom Daily
Кусков также отметил, что подобного оборудования в России нет, а на его создание может потребоваться несколько лет.
«Поскольку у нас нет отечественного оборудования, все остальное носит вспомогательный характер. Когда все будет хорошо? Возможно, когда у нас будет свое собственное оборудование. Его нужно было создавать еще с 2014 года, когда появился термин импортозамещение, но, к сожалению, за восемь лет нам не удалось создать что-то серьезное. Сейчас надо усиленно этим заняться, чтобы хотя бы через несколько лет мы могли иметь что-то свое», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин говорил НСН, что Россия готова к переходу на отечественное программное обеспечение. По его словам, российские аналоги превосходят Microsoft в сфере офисного ПО.
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