«Wi-Fi и интернет»: Чем грозит россиянам проблема с лицензиями Cisco и IBM

Проблемы с сетевым оборудованием компаний Cisco и IBM могут сказаться на доступе россиян в интернет, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

Ранее «Ведомости» сообщили, что российские компании, использующие сетевое оборудование Cisco и IBM, не могут продлить лицензии на приобретенную технику, которая из-за этого может перестать работать.