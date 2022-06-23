Американская компания Cisco решила уйти из России и Белоруссии

В сообщении говорится, что после объявления о приостановке работы из-за спецоперации РФ на Украине, в компании продолжали внимательно следить за происходящим. В итоге было принято решение об окончательном уходе из России и Белоруссии.

«Мы будем напрямую связываться с клиентами, партнёрами и поставщиками для решения наших финансовых вопросов, включая возмещение предоплаты за услуги и соглашения о программном обеспечении, в той мере, в какой это разрешено применимыми законами и правилами», - добавили в Cisco.

Ранее о решении полностью покинуть российский рынок заявила американская компания Nike, сообщает RT.